妊活から育児まで女性に寄り添い並走する身近な助産師
nicohug
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プロフィール
中山朱里プロの一番の強み
専門知識を持った助産師として妊娠前から育児まで長い期間を並走
対面だけでなくオンライン相談でも女性と赤ちゃんの笑顔のため、妊娠前から育児まで切れ目なく支援を展開。気軽に相談できる身近な助産師として、妊活や育児の不安やストレスに寄り添いサポートする。
DATA
- 氏名
- 中山朱里（なかやまあかり）
- 会社名
- nicohug
- 事業内容
-
妊活～産後・育児に関する相談（対面・オンライン）
乳房マッサージ
沐浴指導
アロマベビーマッサージ
アロマセラピー
健康数値のスキャナーチェック
分子整合栄養学からの食事の面でのアドバイス
産後ダイエットカウンセリング
- 職種
- 助産師
- 資格
-
助産師
看護師
ベビーマッサージセラピスト
ベビーヨガセラピスト
健康美容食育士
- 住所
-
〒441-0103
愛知県 豊川市小坂井町倉屋敷83-1
- 営業時間
- 8：30〜17：00
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- https://nicohug230701.com/
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担当中山朱里（なかやまあかり）