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中山朱里

妊活から育児まで女性に寄り添い並走する身近な助産師

中山朱里（なかやまあかり）

nicohug

お電話での
お問い合わせ
080-1626-9102

プロフィール

中山朱里プロの写真

中山朱里プロの一番の強み

専門知識を持った助産師として妊娠前から育児まで長い期間を並走

対面だけでなくオンライン相談でも女性と赤ちゃんの笑顔のため、妊娠前から育児まで切れ目なく支援を展開。気軽に相談できる身近な助産師として、妊活や育児の不安やストレスに寄り添いサポートする。

DATA

氏名
中山朱里（なかやまあかり）
会社名
nicohug
事業内容
妊活～産後・育児に関する相談（対面・オンライン）
乳房マッサージ
沐浴指導
アロマベビーマッサージ
アロマセラピー
健康数値のスキャナーチェック
分子整合栄養学からの食事の面でのアドバイス
産後ダイエットカウンセリング
職種
助産師
資格
助産師
看護師
ベビーマッサージセラピスト
ベビーヨガセラピスト
健康美容食育士
住所
〒441-0103
愛知県 豊川市小坂井町倉屋敷83-1
電話
080-1626-9102
営業時間
8：30〜17：00
定休日
土・日・祝
ホームページ
https://nicohug230701.com/
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