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原倫子

美しい文字を書く指導と、書道の楽しさを伝える書道家

原倫子（はらのりこ） ／ 書道家

原書道教室

プロフィール

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書道家 ／ 原倫子プロの一番の強み

硬筆、毛筆、篆刻の指導。老若男女へ書道の楽しさを伝える専門家

書道歴30年以上。原書道教室にて、硬筆、毛筆（漢字と仮名）、篆刻の3部門の講師を担当。子どもには硬筆と毛筆できれいな文字が書けるように、中高生や大人には、書道の面白さを伝える専門家。

経歴

1997年　書道教室指導開始
2001年　京都教育大学大学院　卒業
2014年　渡米　現地校、日本人学校にて書道指導ボランティア
2018年　帰国

DATA

氏名
原倫子（はらのりこ）
教室名
原書道教室
事業内容
鉛筆持ちはじめ時期の指導
左利きへの指導
学校の書初めや公募展入賞目的の指導
美文字見せポイントの指導
職種
書道家
資格
高等学校教諭専修免許　書道
高等学校教諭一種免許　書道
公益財団法人日本習字教育財団　漢字部門　指導資格
住所
愛知県 愛知県岡崎市
営業時間
1時間のお稽古で、硬筆毛筆共に出来ます。
詳細はお問い合わせ下さい。
ホームページ
https://hara-shodo.jimdofree.com/
その他
キャッシュレス対応
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担当原倫子（はらのりこ）

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