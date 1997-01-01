美しい文字を書く指導と、書道の楽しさを伝える書道家
原書道教室
プロフィール
書道家 ／ 原倫子プロの一番の強み
硬筆、毛筆、篆刻の指導。老若男女へ書道の楽しさを伝える専門家
書道歴30年以上。原書道教室にて、硬筆、毛筆（漢字と仮名）、篆刻の3部門の講師を担当。子どもには硬筆と毛筆できれいな文字が書けるように、中高生や大人には、書道の面白さを伝える専門家。
経歴
1997年 書道教室指導開始
2001年 京都教育大学大学院 卒業
2014年 渡米 現地校、日本人学校にて書道指導ボランティア
2018年 帰国
DATA
- 氏名
- 原倫子（はらのりこ）
- 教室名
- 原書道教室
- 事業内容
-
鉛筆持ちはじめ時期の指導
左利きへの指導
学校の書初めや公募展入賞目的の指導
美文字見せポイントの指導
- 職種
- 書道家
- 資格
-
高等学校教諭専修免許 書道
高等学校教諭一種免許 書道
公益財団法人日本習字教育財団 漢字部門 指導資格
- 住所
- 愛知県 愛知県岡崎市
- 営業時間
-
1時間のお稽古で、硬筆毛筆共に出来ます。
詳細はお問い合わせ下さい。
- その他
- キャッシュレス対応