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会計監査、上場IPO支援
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新開智之

会計監査、上場IPO支援

監査法人コスモス

豊富な上場支援経験を生かした実践的なサポート

スタートアップから中堅企業まで、これまで45社超の上場に携わってきた公認会計士。証券会社や弁護士と連携しながら組織体制を整備し、上場した企業の約9割が2年程度の期間で上場を実現しています。

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上場は企業の未来を切り開く第一歩。中小企業の成長を支える上場支援

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資格

公認会計士

事業者情報

氏名
新開智之（しんかいともゆき）
職種
会計監査、上場IPO支援
会計監査、上場IPO支援
会社名
監査法人コスモス
事業内容
保証業務（会計監査、内部統制監査等）
上場準備支援業務
各種コンサルティング業務など
住所
〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目3番18号　NORE名駅6F
地図を見る
営業時間
9:00～17:00
定休日
土・日・祝
ホームページ
https://www.cosmos-cpa.or.jp/

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