豊富な上場支援経験を生かした実践的なサポート
スタートアップから中堅企業まで、これまで45社超の上場に携わってきた公認会計士。証券会社や弁護士と連携しながら組織体制を整備し、上場した企業の約9割が2年程度の期間で上場を実現しています。
マイベストプロ・インタビュー
上場は企業の未来を切り開く第一歩。中小企業の成長を支える上場支援
中小企業やスタートアップの上場を支援する公認会計士
マイベストプロ愛知による取材記事
資格
公認会計士
事業者情報
- 氏名
- 新開智之（しんかいともゆき）
- 職種
-
会計監査、上場IPO支援
会計監査、上場IPO支援
- 会社名
- 監査法人コスモス
- 事業内容
- 保証業務（会計監査、内部統制監査等）
上場準備支援業務
各種コンサルティング業務など
- 住所
-
〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目3番18号 NORE名駅6F
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- https://www.cosmos-cpa.or.jp/
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