豊富な上場支援経験を生かした実践的なサポート

スタートアップから中堅企業まで、これまで45社超の上場に携わってきた公認会計士。証券会社や弁護士と連携しながら組織体制を整備し、上場した企業の約9割が2年程度の期間で上場を実現しています。