外国人労働者の就労支援と受け入れ企業をサポートするプロ
大森会計事務所
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プロフィール
申請取次行政書士 ／ 大森大樹プロの一番の強み
特定技能外国人の登録支援機関として法務省から認定
中小・小規模事業者をはじめとする産業分野の人手不足に対応するため、特定技能外国人の登録支援機関として企業の外国人の人材採用を支援
DATA
- 氏名
- 大森大樹（おおもりひろき）
- 事務所名
- 大森会計事務所
- 事業内容
-
・税理士取扱業務
・行政書士取扱業務
・申請取次行政書士取扱業務
- 資格
-
税理士
行政書士
- 住所
-
〒401-0511
山梨県 南都留郡忍野村忍草148
- 電話
-
0555-84-4183
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土・日曜日
- ホームページ
- http://kaikei.jpn.com/
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担当大森大樹（おおもりひろき）