不動産登録、相続案件のプロ
リーガルエキスパート司法書士事務所
プロフィール
司法書士 ／ 竜澤光朗プロの一番の強み
裁判所提出書類の処理件数は山梨県内でトップレベル
裁判分野における、山梨県内トップレベルのエキスパートです。借金問題他各種法律問題に対応可能です。お気軽にご相談ください。
経歴
昭和58年3月甲府第一高等学校卒業・昭和62年3月法政大学法学部卒業、平成元年度司法書士試験合格、平成2年6月現在地で司法書士事務所開業
実績
東京法務局管内での司法書士事務所で補助者経験3年、独立開業して30年の実績
DATA
- 氏名
- 竜澤光朗（たつざわみつあき）
- 会社名
- リーガルエキスパート司法書士事務所
- 事業内容
- 不動産登記・商業登記・相続全般・簡易裁判所代理・裁判所提出書類作成
- 専門分野
- 不動産登記、相続登記、相続絡みの裁判案件処理、自己破産・債務整理
- 特徴
- 甲府地方裁判所の正面より徒歩1分に場所に事務所を設け30年。裁判所に提出する書類も多数手がけています。
- 職種
- 司法書士
- 住所
- 山梨県 甲府市丸の内3丁目19番1号
- 電話
-
055-226-8338
- 営業時間
- 9：00～17：00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祭日（事前予約で対応可能）
- ホームページ
- http://regal-expart.com/
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リーガルエキスパート司法書士事務所
担当竜澤光朗（たつざわみつあき）