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合同会社M&H Communications

高橋弘和プロは山形新聞社が厳正なる審査をしたマイベストプロ山形の登録専門家です

地域に根差し、SNS運用やホームページ制作をお手伝い

SNSの選定や投稿の仕方から丁寧にレクチャーするSNS運用支援と、取材・撮影も一貫対応するホームページ制作で、WEB集客をサポート。地域に根差した視点で、企業の強みを引き出し、発信力を高めます。

マイベストプロ・インタビュー

初めてのSNS運用やホームページ制作に寄り添い、地域企業をサポート

SNS運用とホームページ制作で地域企業を支えるプロ

マイベストプロ山形による取材記事

事業者情報

氏名
高橋弘和（たかはしひろかず）
職種
WEBマーケティング
WEBマーケティング
会社名
合同会社M&H Communications
事業内容
・SNS運用支援（Instagram、Facebook、LINE、YouTube、Threads、X）
・ホームページ制作
住所
〒999-1113
山形県西置賜郡飯豊町小白川229
地図を見る
営業時間
9:00～17:00
ホームページ
https://www.m-h-communications.com/

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