地域に根差し、SNS運用やホームページ制作をお手伝い
SNSの選定や投稿の仕方から丁寧にレクチャーするSNS運用支援と、取材・撮影も一貫対応するホームページ制作で、WEB集客をサポート。地域に根差した視点で、企業の強みを引き出し、発信力を高めます。
マイベストプロ・インタビュー
初めてのSNS運用やホームページ制作に寄り添い、地域企業をサポート
SNS運用とホームページ制作で地域企業を支えるプロ
マイベストプロ山形による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 高橋弘和（たかはしひろかず）
- 職種
-
WEBマーケティング
WEBマーケティング
- 会社名
- 合同会社M&H Communications
- 事業内容
- ・SNS運用支援（Instagram、Facebook、LINE、YouTube、Threads、X）
・ホームページ制作
- 住所
-
〒999-1113
山形県西置賜郡飯豊町小白川229
- 営業時間
- 9:00～17:00
- ホームページ
- https://www.m-h-communications.com/
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