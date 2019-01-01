エアブラシアートのプロ
Airbrush art works Lariart（エアブラシアートワークス・ラリアート）・CADENA株式会社
- お電話での
お問い合わせ
- 090-3297-2404
プロフィール
エアブラシペインター ／ 松井庫プロの一番の強み
塗装技術の頂点、モノクロの人物画をエアブラシで描く
建築塗装、焼き付け塗装、エアブラシ絵画という全く異なる塗装の技術をすべて持っていて、漆以外は扱うことができる。特にエアブラシでの技術は、美術界でも注目を集め、多数の展覧会に出展予定だ。
実績
【建築施工物件】
2018年4月 沖縄県 辺野古 シュワブ（H27）隊舎（0514）新設建築工事（1工区）
2019年3月 東京都 虎ノ門ホテル新築工事建具工事
2019年3月 富山市 星井町マンション新築工事
DATA
- 氏名
- 松井庫（まついまもる）
- 事務所名
- Airbrush art works Lariart（エアブラシアートワークス・ラリアート）・CADENA株式会社
- 事業内容
-
一般建築塗装（富山県知事許可（般-31）第16384号）
アートワーク（宣伝用看板製作、壁画製作、美術展出展など）
バイク・ヘルメットなど塗装
- 専門分野
- 一般建築塗装、アートワーク、宣伝用看板製作、壁画製作、美術展出展、バイク・ヘルメットなど塗装
- 職種
- エアブラシペインター
- 住所
-
〒930-0036
富山県 富山市清水町1-1-3-1002号
工房：富山市泉町2-2-1-702号
- 営業時間
- 8:00～18:00
- 定休日
- 日曜日・祝祭日
- ホームページ
- https://lariart.net
松井庫プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
Airbrush art works Lariart（エアブラシアートワークス・ラリアート）・CADENA株式会社
担当松井庫（まついまもる）