爪から健康な心と身体を育むプロ
gracenail（グレースネイル）
- お電話での
お問い合わせ
- 090-9763-9302
プロフィール
ネイリスト ／ 福田智子プロの一番の強み
プロのネイリストを育成するとともに、子どもの爪噛みを改善
日本ネイリスト協会の認定講師として、マンツーマンの講座を開講。全工程の技術を丁寧に教え、検定試験の合格へ導いている。また、子どもの爪噛みを改善する「ママの手協会」マスターアドバイザーとしても活躍。
実績
NPO法人日本ネイリスト協会認定講師
一般社団法人「日本ママの手協会」マスターアドバイザー
DATA
- 氏名
- 福田智子（ふくたともこ）
- 店名
- gracenail（グレースネイル）
- 事業内容
- ネイルサロン・スクール・子どもの爪噛み相談
- 専門分野
- ネイルサービス業
- 特徴
- 爪本来の健康を大切に、丁寧なカウンセリングと施術
- 職種
- ネイリスト
- 住所
-
〒930-0803
富山県 富山市下新本町6-51
- 営業時間
- 10：00 ～ 19：00（最終受付）
- 定休日
- 月曜・第1火曜・第3日曜
- ホームページ
- http://www.gracenail.com
福田智子プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
gracenail（グレースネイル）
担当福田智子（ふくたともこ）