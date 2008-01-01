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井畠京子

洋服をコーディネートするプロ

井畠京子（いばたきょうこ） ／ パーソナルスタイリスト

株式会社マリアシェルコーポレーション

お電話での
お問い合わせ
0766-73-8187

プロフィール

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パーソナルスタイリスト ／ 井畠京子プロの一番の強み

「好き」を形にするスタイリング力

アパレル業界での長いキャリアに加え、自身が経営するセレクトショップで培った豊富な経験や実績に基づいたスタイリング力が、井畠さんの強み。その人の「好き」を大事にしながら、最適なスタイリングを提案できる。

経歴

2008年、セレクトショップ「Maria Cher（マリアシェル）」をオープン。
2011年、株式会社マリアシェルコーポレーションを設立。
2020年、（社）日本パーソナルコーディネーター協会のイメージディレクターコースを受講し、パーソナルスタイリストの資格を取得。

DATA

氏名
井畠京子（いばたきょうこ）
会社名
株式会社マリアシェルコーポレーション
事業内容
小売販売
特徴
自身でセレクトショップを経営するパーソナルスタイリスト
職種
パーソナルスタイリスト
資格
パーソナルスタイリスト
住所
〒939-0351
富山県 射水市戸破字加茂1675-3
電話
0766-73-8187
受付時間
11：00〜19：00
定休日
無休（セレクトショップは火・水曜）
ホームページ
https://www.maria-cher.jp
Instagram　
mariachrt8187
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料金
ショッピング同行の料金 2時間 33,000円
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