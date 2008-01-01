パーソナルスタイリスト ／ 井畠京子プロの一番の強み

「好き」を形にするスタイリング力

アパレル業界での長いキャリアに加え、自身が経営するセレクトショップで培った豊富な経験や実績に基づいたスタイリング力が、井畠さんの強み。その人の「好き」を大事にしながら、最適なスタイリングを提案できる。