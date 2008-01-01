洋服をコーディネートするプロ
株式会社マリアシェルコーポレーション
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プロフィール
パーソナルスタイリスト ／ 井畠京子プロの一番の強み
「好き」を形にするスタイリング力
アパレル業界での長いキャリアに加え、自身が経営するセレクトショップで培った豊富な経験や実績に基づいたスタイリング力が、井畠さんの強み。その人の「好き」を大事にしながら、最適なスタイリングを提案できる。
経歴
2008年、セレクトショップ「Maria Cher（マリアシェル）」をオープン。
2011年、株式会社マリアシェルコーポレーションを設立。
2020年、（社）日本パーソナルコーディネーター協会のイメージディレクターコースを受講し、パーソナルスタイリストの資格を取得。
DATA
- 氏名
- 井畠京子（いばたきょうこ）
- 会社名
- 株式会社マリアシェルコーポレーション
- 事業内容
- 小売販売
- 特徴
- 自身でセレクトショップを経営するパーソナルスタイリスト
- 職種
- パーソナルスタイリスト
- 資格
- パーソナルスタイリスト
- 住所
-
〒939-0351
富山県 射水市戸破字加茂1675-3
- 電話
-
0766-73-8187
- 受付時間
- 11：00〜19：00
- 定休日
- 無休（セレクトショップは火・水曜）
- ホームページ
- https://www.maria-cher.jp
- mariachrt8187
- LINE＠
- 井畠京子
- 料金
- ショッピング同行の料金 2時間 33,000円
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