マイベストプロ・
インタビュー
朝日新聞
中尾瑛佑

WEBエンジニア

株式会社ザワッグル

知識や技術の自動収益化を目指す仕組みづくりの専門家

講座ビジネスや教材販売の立ち上げにあたり、コンセプト設計からコンテンツ制作、システム開発、マーケティング活動の自動化まで支援。eラーニング事業の経験やコーチングの知見を生かし収益化につなげる

知識や技術をコンテンツにして講座ビジネスに。マーケティングの自動化で売れる仕組みを構築

知識や技術の自動収益化を目指す仕組みづくりの専門家

資格

Scrum Master Professional
上級 Product Owner
NLP マスタープラクティショナー

事業者情報

氏名
中尾瑛佑（なかおようすけ）
職種
WEBエンジニア
WEBエンジニア
会社名
株式会社ザワッグル
事業内容
AI利用教育
エンジニア組織協働力診断
NaviPartner
TechPartners Training
教育コンテンツの開発
講座ビジネス構築＆MA支援
システムの研究開発
eventle（新規事業）
住所
〒178-0061
東京都練馬区大泉学園町2-22-3-103　グリーンリーヴス
地図を見る
営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://www.thewaggle.co.jp/

知識や技術の自動収益化を目指す仕組みづくりの専門家

