知識や技術の自動収益化を目指す仕組みづくりの専門家
講座ビジネスや教材販売の立ち上げにあたり、コンセプト設計からコンテンツ制作、システム開発、マーケティング活動の自動化まで支援。eラーニング事業の経験やコーチングの知見を生かし収益化につなげる
資格
Scrum Master Professional
上級 Product Owner
NLP マスタープラクティショナー
事業者情報
- 氏名
- 中尾瑛佑（なかおようすけ）
- 職種
-
WEBエンジニア
- 会社名
- 株式会社ザワッグル
- 事業内容
- AI利用教育
エンジニア組織協働力診断
NaviPartner
TechPartners Training
教育コンテンツの開発
講座ビジネス構築＆MA支援
システムの研究開発
eventle（新規事業）
- 住所
-
〒178-0061
東京都練馬区大泉学園町2-22-3-103 グリーンリーヴス
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://www.thewaggle.co.jp/
