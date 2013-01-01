経営者の右腕として地域企業に伴走する事業プロデューサー
神谷哲治（かみやてつはる） ／ 地域企業の事業プロデューサー
合同会社YOBOSHI
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プロフィール
地域企業の事業プロデューサー ／ 神谷哲治プロの一番の強み
地域企業の課題解決に当事者目線で伴走する「右腕人材サービス」
新規事業開発やシステム構築など、地域企業の課題を、専門スキルやノウハウを持った副業人材チームが支援する「右腕人材サービス」を展開。当事者目線を大事に、企業の資産となる新たな価値創出を導きます。
経歴
大学卒業後、株式会社ビームスに入社
セレクトショップ「BEAMS」で販売業務に従事。
2013年 エクスコムグローバル株式会社 入社
海外用通信機器ルーター「イモトのWi-Fi」のオペレーション業務、業務設計・構築を担当。
2018年 株式会社FABRIC TOKYO 入社
サプライチェーン業務構築、新規事業開発、R＆D事業などに携わる。
2020年 副業として、地域企業向けのプロジェクトに参画
2021年 「合同会社YOBOSHI」設立
2021年 地域企業の課題解決に当事者目線で伴走する「右腕人材サービス」をスタート
2022年 衣服のオンラインサイズ調整サービス「fitu」をスタート
2023年 衣服のリメイクサービス「fitu by NINI」をスタート
DATA
- 氏名
- 神谷哲治（かみやてつはる）
- 会社名
- 合同会社YOBOSHI
- 事業内容
-
■地域企業向けの右腕人材サービス：新規事業、事業開発、マーケティング、業務構築・改善、システム構築・導入など
■衣服のオンラインサイズ調整サービス「fitu」、衣服のリメイクサービス「fitu by NINI」の運営
- 職種
- 地域企業の事業プロデューサー
- 住所
-
〒193-0941
東京都 八王子市狭間町1455-2 サイトピア3F
- 営業時間
- 10:00～19:00
- 定休日
- 土曜・日曜日、祝日
- ホームページ
- https://yoboshi.co.jp/
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