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神谷哲治

経営者の右腕として地域企業に伴走する事業プロデューサー

神谷哲治（かみやてつはる） ／ 地域企業の事業プロデューサー

合同会社YOBOSHI

お電話での
お問い合わせ
080-1141-8756

プロフィール

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地域企業の事業プロデューサー ／ 神谷哲治プロの一番の強み

地域企業の課題解決に当事者目線で伴走する「右腕人材サービス」

新規事業開発やシステム構築など、地域企業の課題を、専門スキルやノウハウを持った副業人材チームが支援する「右腕人材サービス」を展開。当事者目線を大事に、企業の資産となる新たな価値創出を導きます。

経歴

大学卒業後、株式会社ビームスに入社
セレクトショップ「BEAMS」で販売業務に従事。
2013年　エクスコムグローバル株式会社　入社
　　　　 海外用通信機器ルーター「イモトのWi-Fi」のオペレーション業務、業務設計・構築を担当。
2018年　株式会社FABRIC TOKYO　入社
　　　　 サプライチェーン業務構築、新規事業開発、R＆D事業などに携わる。
2020年 　副業として、地域企業向けのプロジェクトに参画
2021年　「合同会社YOBOSHI」設立
2021年　地域企業の課題解決に当事者目線で伴走する「右腕人材サービス」をスタート
2022年　衣服のオンラインサイズ調整サービス「fitu」をスタート
2023年　衣服のリメイクサービス「fitu by NINI」をスタート

DATA

氏名
神谷哲治（かみやてつはる）
会社名
合同会社YOBOSHI
事業内容
■地域企業向けの右腕人材サービス：新規事業、事業開発、マーケティング、業務構築・改善、システム構築・導入など
■衣服のオンラインサイズ調整サービス「fitu」、衣服のリメイクサービス「fitu by NINI」の運営
職種
地域企業の事業プロデューサー
住所
〒193-0941
東京都 八王子市狭間町1455-2 サイトピア3F
電話
080-1141-8756
営業時間
10:00～19:00
定休日
土曜・日曜日、祝日
ホームページ
https://yoboshi.co.jp/
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