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株式会社休日デザイン研究所

鈴木潤士プロは朝日新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ東京の登録専門家です

「休み方」のコンサルティングで組織・自治体を元気に

消費者・企業・自治体が接点を持つ休日こそ業務生産性向上や地域創生のカギ。マーケティングの観点を組み込み、休み方・働き方のコンサルティングや観光地のブランドディングで組織・地域の課題解決を図ります。

マイベストプロ・インタビュー

「QOL・休みをカガクする」をミッションに、休み方・働き方改革をコンサルティング

「休み方」を軸に企業・自治体の課題を解決に導くコンサルタント

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
鈴木潤士（すずきじゅんじ）
職種
休日コンサルタント
休日コンサルタント
会社名
株式会社休日デザイン研究所
事業内容
1.休み方・働き方領域
・休み方・働き方改革における研修・コンサルティング
2.マーケティング領域
・戦略策定（新規事業戦略・マーケティング戦略・UX戦略）
・マーケティングプロモーション施策実行（WEBサイト制作・イベント・広告など）
・業務設計・開発支援コンサルティング
・地方創生事業（地域資源の磨き上げ・コンテンツ開発）
・オウンドメディア「休日デザイン研究所」の企画・運営
・休日の消費者インサイトに基づくマーケティングリサーチ
・休日の消費者インサイトに基づく顧客体験（CX）の可視化
・富裕層向け休日デザインサービス
住所
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-4-1
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営業時間
お問い合わせください
ホームページ
https://yasumikata.net/

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