1.休み方・働き方領域

・休み方・働き方改革における研修・コンサルティング

2.マーケティング領域

・戦略策定（新規事業戦略・マーケティング戦略・UX戦略）

・マーケティングプロモーション施策実行（WEBサイト制作・イベント・広告など）

・業務設計・開発支援コンサルティング

・地方創生事業（地域資源の磨き上げ・コンテンツ開発）

・オウンドメディア「休日デザイン研究所」の企画・運営

・休日の消費者インサイトに基づくマーケティングリサーチ

・休日の消費者インサイトに基づく顧客体験（CX）の可視化

・富裕層向け休日デザインサービス