「休み方」のコンサルティングで組織・自治体を元気に
消費者・企業・自治体が接点を持つ休日こそ業務生産性向上や地域創生のカギ。マーケティングの観点を組み込み、休み方・働き方のコンサルティングや観光地のブランドディングで組織・地域の課題解決を図ります。
マイベストプロ・インタビュー
「QOL・休みをカガクする」をミッションに、休み方・働き方改革をコンサルティング
「休み方」を軸に企業・自治体の課題を解決に導くコンサルタント
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- 鈴木潤士（すずきじゅんじ）
- 職種
-
休日コンサルタント
休日コンサルタント
- 会社名
- 株式会社休日デザイン研究所
- 事業内容
- 1.休み方・働き方領域
・休み方・働き方改革における研修・コンサルティング
2.マーケティング領域
・戦略策定（新規事業戦略・マーケティング戦略・UX戦略）
・マーケティングプロモーション施策実行（WEBサイト制作・イベント・広告など）
・業務設計・開発支援コンサルティング
・地方創生事業（地域資源の磨き上げ・コンテンツ開発）
・オウンドメディア「休日デザイン研究所」の企画・運営
・休日の消費者インサイトに基づくマーケティングリサーチ
・休日の消費者インサイトに基づく顧客体験（CX）の可視化
・富裕層向け休日デザインサービス
- 住所
-
〒100-0013
東京都千代田区霞が関1-4-1
- 営業時間
- お問い合わせください
- ホームページ
- https://yasumikata.net/
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