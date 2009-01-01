「抜かない治療」を心がける根幹治療専門医
柳沢歯科医院
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プロフィール
歯科医師 ／ 柳沢哲秀プロの一番の強み
マイクロスコープ精密治療で天然歯の保存に強み
歯の削りや抜歯を最小限に抑えたい方に。精密なマイクロスコープによる根管治療や原因にアプローチする小児矯正、歯を抜きたくない人の「最後の砦」として。
経歴
2009年：東京歯科大学卒業
2010年：東京歯生科大学歯科保存学講座入局
2012年：ペンシルバニアデンタルクリニック勤務
2013年：柳沢歯科医院勤務
2014年：ベルエアガーデン歯科歯内療法専門医として勤務
2016年：東京歯科大学歯科保存学講座専攻生
DATA
- 氏名
- 柳沢哲秀（やなぎさわあきひで）
- 医院名
- 柳沢歯科医院
- 事業内容
-
■ 一般歯科
■ 予防歯科
■ 矯正歯科
■ 入れ歯
■ 口腔外科（顎関節症）
■ 審美歯科
■ インプラント
- 取扱分野
-
- 職種
- 歯科医師
- 住所
-
〒182-0007
東京都 調布市菊野台3-36-2
- 電話
-
042-485-7123
- 営業時間
-
月・木・金
午前9：00〜12：00 午後13：30〜18：00
火
午前9：00〜12：00 午後13：30〜20：00
土
午前9：00〜午後13：00
- 休診日
- 水・日・祝
- 料金
-
初診料 7,000円
初期根管治療 50,000円〜
再根管治療 60,000円〜
詰め物治療 40,000円〜
かぶせ物治療 50,000円〜
小児矯正 250,000円〜
など
※全て税別。治療期間、回数はあくまで目安で症状により変動。
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担当柳沢哲秀（やなぎさわあきひで）