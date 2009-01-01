歯科医師 ／ 柳沢哲秀プロの一番の強み

マイクロスコープ精密治療で天然歯の保存に強み

歯の削りや抜歯を最小限に抑えたい方に。精密なマイクロスコープによる根管治療や原因にアプローチする小児矯正、歯を抜きたくない人の「最後の砦」として。