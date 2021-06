プロフィール

実績

◆2009年~ 大手自動車メーカー4輪・2輪研究エンジニアによる国際会議(SAE、FISITA)論文発表のサポート(300名程度)

◆2012年~ 大手生活用品メーカー研究者による国際学会発表(IFSCCなど)等のトータルサポート(10名弱)



〈その他〉

◆日本英語交流連盟(ESUJ)会員

◆JAT(Japan Association of Translators)会員

◆日本英語交流連盟(ESUJ)認定英語ディベート講師

◆2005年日本英語交流連盟/The Nikkei Weekly共催英語ディベート大会準優勝

◆2012年日本英語交流連盟(ESUJ)主催英語ディベート大会準優勝

◆Toastmasters International English Tall Tales Contest全国大会準優勝



〈著書〉

◆『英語「なるほど!」ライティング』2007、講談社、共著

◆『Google英文ライティング』2009、講談社

◆『eリーディング英語学習法』2011、講談社、共著

◆『あいさつ・あいづち・あいきょうで3倍話せる英会話』2013、講談社、共著

◆『「伝わる英文」が必ず書ける5つの法則』2018、朝日出版社

◆『究極の英語ライティング』2018、研究社

◆『日英翻訳のプロが使う ラクラク!省エネ英単語』2019、アルク

◆『英語でロジカル・シンキング』2020、研究社



〈訳書〉

◆『Love from the Depths─The Story of Tomihiro Hoshino』(星野富弘著『愛、深き淵より』英語版)、1994、立風書房、共訳

◆『Little Keys and the Red Piano [Kindle版]』(小川英子著『ピアニャン』英語版)、2013、共訳

◆『Rudolf and Ippai Attena』(斉藤洋著『ルドルフとイッパイアッテナ』英語版)、2017、共訳

◆『Pilgrimages in the Secular Age: From El Camino to Anime』(岡本亮輔著『聖地巡礼』英語版)、2019年、共訳

◆『Traditional Cuisine of the Ryukyu Islands: A History of Health and Healing』(高木凛著『大琉球料理帖』英語版)、2020年、共訳