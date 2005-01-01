技術英語プレゼンテーションをサポートする講師
遠田和子（えんだかずこ） ／ 技術英語プレゼンテーション講師
WordSmyth（ワードスミス）
プロフィール
技術英語プレゼンテーション講師 ／ 遠田和子プロの一番の強み
技術者向け英語プレゼンの全面サポート。高度な技術内容に対応。
ベテラン翻訳者が英語技術プレゼンの全工程をお手伝い。学会発表など高度に技術的・専門的な内容に対応し、日本語資料のチェックから英訳、スライド構成アドバイス、本番リハーサルまで一貫して指導します。
経歴
アメリカ文化への憧れから英語に興味を抱き、青山学院大学文学部英米文学科に入学。在学中に文部省（当時）派遣留学生としてカリフォルニア州パシフィック大学に1年間留学。大学卒業後は、大手電気メーカーで技術翻訳の業務に従事し、数年後にフリーランスの日英翻訳者として独立する。2012年に自身のテーマとする「明快な英語」普及のため、WordSmyth英語ラボを立ち上げる。以来、翻訳業や講師業と並行し、企業向け英語プレゼン指導を行う。
実績
◆2009年～ 大手自動車メーカー4輪・2輪研究エンジニアによる国際会議（SAE、FISITA）論文発表のサポート（300名程度）
◆2012年～ 大手生活用品メーカー研究者による国際学会発表（IFSCCなど）等のトータルサポート（10名弱）
〈その他〉
◆日本英語交流連盟（ESUJ）会員
◆JAT(Japan Association of Translators）会員
◆日本英語交流連盟（ESUJ）認定英語ディベート講師
◆2005年日本英語交流連盟/The Nikkei Weekly共催英語ディベート大会準優勝
◆2012年日本英語交流連盟（ESUJ）主催英語ディベート大会準優勝
◆Toastmasters International English Tall Tales Contest全国大会準優勝
〈著書〉
◆『英語「なるほど！」ライティング』2007、講談社、共著
◆『Google英文ライティング』2009、講談社
◆『eリーディング英語学習法』2011、講談社、共著
◆『あいさつ・あいづち・あいきょうで3倍話せる英会話』2013、講談社、共著
◆『「伝わる英文」が必ず書ける5つの法則』2018、朝日出版社
◆『究極の英語ライティング』2018、研究社
◆『日英翻訳のプロが使う ラクラク！省エネ英単語』2019、アルク
◆『英語でロジカル・シンキング』2020、研究社
〈訳書〉
◆『Love from the Depths─The Story of Tomihiro Hoshino』（星野富弘著『愛、深き淵より』英語版）、1994、立風書房、共訳
◆『Little Keys and the Red Piano [Kindle版]』（小川英子著『ピアニャン』英語版）、2013、共訳
◆『Rudolf and Ippai Attena』（斉藤洋著『ルドルフとイッパイアッテナ』英語版）、2017、共訳
◆『Pilgrimages in the Secular Age: From El Camino to Anime』（岡本亮輔著『聖地巡礼』英語版）、2019年、共訳
◆『Traditional Cuisine of the Ryukyu Islands: A History of Health and Healing』（高木凛著『大琉球料理帖』英語版）、2020年、共訳
DATA
- 氏名
- 遠田和子（えんだかずこ）
- 屋号
- WordSmyth（ワードスミス）
- 事業内容
-
■技術者向け英語プレゼン個人指導
元資料のチェック・英訳
プレゼン構成アドバイス
パワーポイントスライド英訳・作成
スピーチ原稿の英訳・作成
プレゼンのリハーサル指導
- 取扱分野
- 技術全般（電気、電子、機械、環境、品質管理、自動車、化学など多岐の分野に対応）
- 職種
- 技術英語プレゼンテーション講師
- 住所
-
〒194-0043
東京都 町田市
- 営業時間
- 9:00～17：00