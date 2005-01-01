プロフィール

ベテラン翻訳者が英語技術プレゼンの全工程をお手伝い。学会発表など高度に技術的・専門的な内容に対応し、日本語資料のチェックから英訳、スライド構成アドバイス、本番リハーサルまで一貫して指導します。

経歴

アメリカ文化への憧れから英語に興味を抱き、青山学院大学文学部英米文学科に入学。在学中に文部省（当時）派遣留学生としてカリフォルニア州パシフィック大学に1年間留学。大学卒業後は、大手電気メーカーで技術翻訳の業務に従事し、数年後にフリーランスの日英翻訳者として独立する。2012年に自身のテーマとする「明快な英語」普及のため、WordSmyth英語ラボを立ち上げる。以来、翻訳業や講師業と並行し、企業向け英語プレゼン指導を行う。

