水辺の安全対策にリスクマネジメントと人的スキルの強化で備える
30年以上スポーツ施設のプール、海辺の安全対策を担ってきた知見をもとに、運営側のリスクマネジメントを実施。監視員派遣や現場従業員に向けた教育を担当。ライフジャケットのレンタルも。
マイベストプロ・インタビュー
現場のリスクを抽出し的確な対策を講じた上で、事故やトラブルの発生を未然に防ぐ
かけがえのない時を利用者と共に刻むプール安全管理アドバイザー
マイベストプロ東京による取材記事
資格
公益財団法人日本体育施設協会 公認水泳指導管理士
公益財団法人日本体育施設協会 公認上級体育施設管理士
公益財団法人日本スポーツ施設協会 スポーツ救急員 公認インストラクター
日本赤十字社東京支部 赤十字水上安全法救助員1
日本赤十字社東京支部 赤十字水上安全法救助員（赤十字ファーストエイドプロバイダー）
公益財団法人日本プールアメニティ協会 プール衛生管理者
公益財団法人日本プールアメニティ協会 プール施設管理士
事業者情報
- 氏名
- 植松正樹（うえまつまさき）
- 職種
-
プール安全管理アドバイザー
プール安全管理アドバイザー
- 会社名
- 一般社団法人ウォーターセーフティプロモーション
- 事業内容
- プールを含むスポーツ施設の管理運営
プール安全管理講習への講師派遣
心肺蘇生法及びAED講習開催
ライフジャケットレンタル
水の安全に関する情報発信
- 住所
-
〒144-0045
東京都大田区南六郷3-10-16 六郷BASE224号室
- 営業時間
- 平日9:00～17:00
- 定休日
- 土・日・祝
- ホームページ
- https://watersafetypromotion.org/
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