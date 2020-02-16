歯科医師への道を、マンツーマン指導で切り開くプロ講師
岡田優一郎（おかだゆういちろう） ／ 歯科医師国家試験の指導
東京デンタルスクール
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プロフィール
歯科医師国家試験の指導 ／ 岡田優一郎プロの一番の強み
全歯科大学、歯学部の進級・卒試、CBT、歯科医師国家試験の指導
歯科大学・歯学部ごとの違いを熟知。定期試験、卒業試験などの対策に豊富なノウハウを持つ。CBTや歯科医師国家試験の出題傾向分析にも定評。生徒一人一人の状況に合わせ、国家資格合格までを「最短距離」で導く。
経歴
日本大学第一高等学校入学 （学校長 特別推薦）
日本大学松戸歯学部入学 （学校長 特別推薦）
日本大学松戸歯学部卒業 （学部長賞 受賞）
日本アンチエイジング歯科学会 理事就任
帝京大学非常勤講師
International College of Dentists Fellow
実績
平成21年：日本大学松戸歯学部卒業・歯科医師・学部長賞受賞
平成29年：日本アンチエイジング歯科学会 理事
平成30年：帝京大学 非常勤講師
令和元年：International College of Dentists Fellow
DATA
- 氏名
- 岡田優一郎（おかだゆういちろう）
- 事務所名
- 東京デンタルスクール
- 事業内容
-
歯科医師国家試験対策
歯学部1年から6年生現役生の進級指導
歯科医師国試浪人生対象指導
歯学部卒業試験対策
歯学部入学試験・受験対策
- 職種
-
・歯科医師国家試験の指導
・歯科医師
- 資格
- 歯科医師
- 住所
- 東京都 千代田区神田松永町7 ヤマリビル7階
- 電話
-
03-6802-5260
- 営業時間
- 9時～23時
- 定休日
- なし
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