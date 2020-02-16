歯科医師国家試験の指導 ／ 岡田優一郎プロの一番の強み

全歯科大学、歯学部の進級・卒試、CBT、歯科医師国家試験の指導

歯科大学・歯学部ごとの違いを熟知。定期試験、卒業試験などの対策に豊富なノウハウを持つ。CBTや歯科医師国家試験の出題傾向分析にも定評。生徒一人一人の状況に合わせ、国家資格合格までを「最短距離」で導く。