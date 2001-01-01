徹底した発音レッスンで英会話力を向上させる英語プロコーチ
株式会社ユニバーサル・エデュケーション
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プロフィール
英語プロコーチ ／ 竹村和浩プロの一番の強み
発音・プレゼンに特化した英会話レッスンで話す力・聞く力を向上
英会話の基本は「音のやりとり」であるとして、正しい発音を徹底トレーニング。ネイティブと同じ発音ができるようになることでリスニング力の向上も図る。外資系ビジネスマンらには海外で通用する交渉術も指導する。
DATA
- 氏名
- 竹村和浩（たけむらかずひろ）
- 会社名
- 株式会社ユニバーサル・エデュケーション
- 事業内容
-
英語発音コーチング
グローバル人材育成コーチング（エグゼクティブ・コーチ 日・英）
- 職種
- 英語プロコーチ/BBT大学経営学部准教授
- 資格
- 全国通訳案内士
- 住所
-
〒104-0001
東京都 中央区銀座
- 営業時間
- 10:00～20:00
- 定休日
- 年末年始
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担当竹村和浩（たけむらかずひろ）