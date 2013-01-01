プロフィール

経歴

帝京高校卒業後、東京IT会計、資格の学校TACにて学び、ファイナンシャルプランナー試験合格（AFP）



資格の学校TACにて税理士講座財務諸表論講師を務め、年間200回以上の講義を行う。講師の傍ら、税理士事務所勤務、経理代行業務等に就き顧客に向けて融資支援の取り組みを開始。また、広告代理店等にて勤務し、オウンドメディアの立ち上げ、ライティングスキル、SEOノウハウを習得



2013年より高千穂大学大学院に在籍し、29歳で税理士有資格者に。



2015年12月、株式会社SoLaboを設立し、代表取締役社長に就任。

