経営者の資金調達とマーケティングを支援するプロ集団のリーダー
株式会社SoLabo
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プロフィール
資金調達支援業 ／ 田原広一プロの一番の強み
資金調達とマーケティングの専門家を率いて経営者を支援！
経済産業省関東経済産業局の認定を受けた経営革新等支援機関（認定支援機関）の代表として中小企業・個人事業主の資金調達を支援。融資を受けるためのポイントを各社の状況に応じて判断し、多種多様な相談に対応。
経歴
帝京高校卒業後、東京IT会計、資格の学校TACにて学び、ファイナンシャルプランナー試験合格（AFP）
資格の学校TACにて税理士講座財務諸表論講師を務め、年間200回以上の講義を行う。講師の傍ら、税理士事務所勤務、経理代行業務等に就き顧客に向けて融資支援の取り組みを開始。また、広告代理店等にて勤務し、オウンドメディアの立ち上げ、ライティングスキル、SEOノウハウを習得
2013年より高千穂大学大学院に在籍し、29歳で税理士有資格者に。
2015年12月、株式会社SoLaboを設立し、代表取締役社長に就任。
DATA
- 氏名
- 田原広一（たはらこういち）
- 会社名
- 株式会社SoLabo
- 事業内容
-
■ 資金調達支援事業
■ 自社メディア事業
■ 集客メディア支援事業
- 職種
- 資金調達支援業
- 住所
-
〒101-0021
東京都 千代田区外神田1-18-19 新秋葉原ビル7階
- 電話
-
0120-356-117
- 受付時間
- 9:00～19:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日
- ホームページ
- https://so-labo.co.jp/
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株式会社SoLabo
担当田原広一（たはらこういち）