自計化システムときめ細かなフォローで中小企業の経営改善に伴走

実績と信頼性を誇るTKC会計システム活用を導入から支援。運用時の疑問・不安は毎月の巡回監査でフォローします。関与2期目以降は税務申告書の信頼度を上げ税務調査のリスクを下げる書面添付制度活用もおすすめ。