自計化システムときめ細かなフォローで中小企業の経営改善に伴走
実績と信頼性を誇るTKC会計システム活用を導入から支援。運用時の疑問・不安は毎月の巡回監査でフォローします。関与2期目以降は税務申告書の信頼度を上げ税務調査のリスクを下げる書面添付制度活用もおすすめ。
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税務・会計から中小企業の経営改善をサポートする税理士
マイベストプロ東京による取材記事
資格
税理士
事業者情報
- 氏名
- 新川一也（しんかわかずや）
- 職種
-
税理士
税理士
- 事務所名
- 新川一也税理士事務所
- 事業内容
- 創業・独立の支援
税務・会計・決算に関する業務
税務申告書への書面添付
自計化システムの導入支援
経営計画の策定支援
資産譲渡・贈与・相続の事前対策と納税申告書の作成
事業承継対策
税務調査の立会い
保険指導
経営相談
- 住所
-
〒113-0033
東京都文京区本郷1-33-4UPBASE水道橋104号室
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土日祝日 ※時間外は予約あれば営業
- ホームページ
- https://k-sn.tkcnf.com/
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