プロフィール

経歴

現在 マミ鍼灸院(渋谷区)院

1988年より 株式会社ベリタスインターナショナル

2010年 法政大学大学院キャリアデザイン学専攻経営学修士

転職市場における産業カウンセラー及びキャリアカウンセラーの経験を経て鍼灸師、健康科学研究へ

2016年 新宿鍼灸柔整歯科衛生専門学校(現 新宿医療専門学校)卒業

2018年 The University of Arizona Andrew Weil Center for Integrative Medicine (Integrative Pain Management , Integrative Mental Health Courses)

2019年より 人間総合科学大学大学院心身健康科学修士課程 (自律神経とストレスや睡眠、不眠を研究)

日本心身健康科学会 日本統合医療学会 日本抗加齢医学会 日本良導絡自律神経学会