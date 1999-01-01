キャリア30年以上 SDS作成代行・翻訳サービスの専門家
川原和三（かわはらかずみ） ／ 日本及び世界各国の化学物質の登録・申請
RFケミカルサービス株式会社
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プロフィール
日本及び世界各国の化学物質の登録・申請 ／ 川原和三プロの一番の強み
顧客の立場で料金・納期を設定 業界の「駆け込み寺」的存在
他社が「無理」と投げ出す仕事も一度当社に連絡を。30年以上、化学物質の安全性評価に関する業務を実施してきたキャリアを生かし、依頼主の相談内容を考慮した料金・納期で対応します。
経歴
1987年：1988年 京セラ（株） 総合研究所（鹿児島県）勤務
1988年：2011年 一般財団法人化学物質評価研究機構勤務
1999年：国立大学法人熊本大学大学院自然科学研究科にて工学博士を取得
2000年：2003年 OECD（パリ）環境局環境健康安全課へ出向勤務
2003年：2011年 一般財団法人化学物質評価研究機構（東京本部）に復職
2011年：2015年 外資系化学品メーカーにて労働安全、化審法、安衛法等の担当
2016年：2019年 株式会社住化分析センター勤務
2019年4月～ （現職）RFケミカルサービス株式会社 代表
DATA
- 氏名
- 川原和三（かわはらかずみ）
- 会社名
- RFケミカルサービス株式会社
- 事業内容
-
■ 日本及び世界各国の化学物質の登録・申請
■ 国内／海外向けSDS（MSDS）とラベルの作成
■ 法対応および自主管理のための安全性試験の実施
- 職種
- SDS（MSDS）や化審法等の作成代行・申請業
- 住所
-
〒170-0013
東京都 豊島区東池袋3-20-9
- 電話
-
03-5927-1525
- 受付時間
- 9:00〜18:00
- 定休日
- 土曜・日曜・祝日
- ホームページ
- https://rfc-service.com/
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担当川原和三（かわはらかずみ）