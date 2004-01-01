再生医療等を専門に扱う行政書士
行政書士のぞみ事務所
プロフィール
行政書士 ／ 榎本希プロの一番の強み
再生医療等に関する申請から運用サポートまで請け負います
日本に数少ない再生医療等を専門に扱う行政書士。申請書類作成・代行から運用サポートまでワンストップで請け負います。元医療機関勤務・医療系研究室の技術員の経験を生かした専門的な対応が可能です。
経歴
2004年：めじろ台西澤クリニック（看護助手）
2006年：長尽会長久保病院（看護助手）
2008年：東京医科歯科大学医歯学研究支援センター疾患遺伝子部門（技術補佐員）
2017年：順天堂大学膠原病内科医局（実験助手）
2019年：行政書士のぞみ事務所 開業
DATA
- 氏名
- 榎本希（えのもとのぞみ）
- 会社名
- 行政書士のぞみ事務所
- 事業内容
-
■再生医療許可サポート
■医療広告法務
■契約書作成
- 職種
- 行政書士
- 住所
-
〒193-0944
東京都 八王子市館町2059
- 電話
-
042-661-7405
- 受付時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土・日・祝
- 料金
-
■再生医療等提供計画関係
第1種再生医療等提供計画作成・申請代行：要相談
第2種再生医療等提供計画(治療)作成・申請代行：605,000円（研究の場合要相談）
第3種再生医療等提供計画(治療)作成・申請代行：275,000円（研究の場合要相談）
第2種再生医療等提供計画軽微変更届作成・申請代行：55,000円
第2種再生医療等提供計画変更届作成・申請代行：165,000～330,000円
第3種再生医療等提供計画軽微変更届作成・申請代行：33,000円
第3種再生医療等提供計画変更届作成・申請代行：77,000～154,000円
その他届出書作成・申請代行：22,000円
再生医療等提供状況報告書作成・申請代行：22,000円
■特定細胞加工物製造届出関係
特定細胞加工物製造施設届出作成・申請代行：55,000円
特定細胞加工物製造施設届出事項変更届出書作成・申請代行：22,000円
その他届出書作成・申請代行：22,000円
特定細胞加工物製造状況報告書作成・申請代行：22,000円
■特定細胞加工物製造許可申請関係
特定細胞加工物製造施設許可作成・申請代行：550,000円
特定細胞加工物製造状況報告書作成・申請代行：22,000円
その他届出書作成・申請代行：22,000円
その他、諸経費や顧問契約費、医療広告法務費などHP参照
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行政書士のぞみ事務所
担当榎本希（えのもとのぞみ）