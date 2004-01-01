プロフィール

日本に数少ない再生医療等を専門に扱う行政書士。申請書類作成・代行から運用サポートまでワンストップで請け負います。元医療機関勤務・医療系研究室の技術員の経験を生かした専門的な対応が可能です。

再生医療等に関する申請から運用サポートまで請け負います

経歴

2004年：めじろ台西澤クリニック（看護助手）

2006年：長尽会長久保病院（看護助手）

2008年：東京医科歯科大学医歯学研究支援センター疾患遺伝子部門（技術補佐員）

2017年：順天堂大学膠原病内科医局（実験助手）

2019年：行政書士のぞみ事務所 開業

