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マイベストプロ・インタビュー
制作やSEOなどを丸ごと引き受ける「月額制Webサイト」でスモールビジネスを後押し
中小企業、個人事業主、開業予定の方特化のITコンサルタント
マイベストプロ東京による取材記事
経歴
akippa株式会社、楽天株式会社を経て、株式会社モンスターラボに入社。
2019年 株式会社Enlyt（エンライト）創業
2023年 株式会社mutes（ミューツ）創業
事業者情報
- 氏名
- 中久木八幡太郎（なかくきはちまんたろう）
- 職種
-
ITコンサルタント
ITコンサルタント
- 会社名
- 株式会社mutes
- 事業内容
- ・「月額制Webサイト」サービスの提供
・コンテンツ制作・マーケティング支援（SEO、広告運用、動画制作、記事制作、SNS運用、MEO、Line導入、チラシ制作など）
・出版代行サービス「H.O.N」
・アプリ開発、Webサービス開発
- 住所
-
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6-23-4桑野ビル2F
- 営業時間
- 10:00～20:00
- 定休日
- 土・日曜、祝日
- ホームページ
- https://mutes.co.jp/
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