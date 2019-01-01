地元の頼れるプロが集まる
AREA

Mybestpro Members

中久木八幡太郎プロ

中久木八幡太郎

ITコンサルタント

中久木八幡太郎プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

マイベストプロ・
インタビュー
朝日新聞
中久木八幡太郎プロ
専門家

Mybestpro Members

中久木八幡太郎

ITコンサルタント

株式会社mutes

中久木八幡太郎プロは朝日新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ東京の登録専門家です

月額1万円で高品質なWebサイトを最短2週間で制作します！

コストと時間をかけず、Webサイトを提供する「月額制Webサイト」を展開。SEO、保守運用、サーバー費込みで月額1万円からと高品質・低価格を実現。スモールビジネスを支援します。

マイベストプロ・インタビュー

制作やSEOなどを丸ごと引き受ける「月額制Webサイト」でスモールビジネスを後押し

中小企業、個人事業主、開業予定の方特化のITコンサルタント

マイベストプロ東京による取材記事

経歴

akippa株式会社、楽天株式会社を経て、株式会社モンスターラボに入社。
2019年　株式会社Enlyt（エンライト）創業
2023年　株式会社mutes（ミューツ）創業

事業者情報

氏名
中久木八幡太郎（なかくきはちまんたろう）
職種
ITコンサルタント
ITコンサルタント
会社名
株式会社mutes
事業内容
・「月額制Webサイト」サービスの提供
・コンテンツ制作・マーケティング支援（SEO、広告運用、動画制作、記事制作、SNS運用、MEO、Line導入、チラシ制作など）
・出版代行サービス「H.O.N」
・アプリ開発、Webサービス開発
住所
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前6-23-4桑野ビル2F
地図を見る
営業時間
10:00～20:00
定休日
土・日曜、祝日
ホームページ
https://mutes.co.jp/

プロのインタビューを読む

中小企業、個人事業主、開業予定の方特化のITコンサルタント

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のビジネス
  4. 東京のホームページ制作
  5. 中久木八幡太郎

中久木八幡太郎プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼