プロフィール

実績

京都芸術デザイン専門学校教育課程審議委員

同校 学校関係者評価委員

株式会社ワールド スポーツアパレル事業部デザイン情報契約

ハマナカ株式会社 各種商品企画 、販促物デザイン

田村駒株式会社 寝具企画、テーマパーク商品企画及びゴルフ関連商品企画契約

SOU・SOU関連販促物デザイン

ナナコプラス 販促物及びWEBサイト内グラフィックおよび運営サポート

船井総研 ご当地スウィーツ販拡プロジェクト開店支援ブランディング

「日光プリン亭」「熱海スクエアシュークリーム」「山形プリン」「浜松プリン」「高山プリン亭」「浜松バーガースタンド」「HAMAMATSU SOFTCREAM STAND」「清水チーズ工房」「信州プリン工房」「草津温泉プリン」「はこだて恋いちご洋菓子店」「ピーナッツチョコレート専門店プロンジェ」「石山寺プリン亭」「松山チーズケーキラボ」「倉敷プリン」「高級食パン店ハピナツ」「芋よし」「芋まる」「いも乃つる」「私のプリン」「おいも家」「ぺったん本舗」「メルクパン」「高知プリン亭」のグラフィックデザイン、WEBサイト、店舗内グラフィック、写真撮影、動画制作など担当

その他 ご当地スイーツ店開店支援ブランディング

「大仏さまのプリン」「KeyStone」

「湖白」和風カフェブランディング

中島大祥堂 パッケージ、販促物デザイン、ブランドサイトデザイン

谷常製菓 パッケージ、販促物、ECサイトデザイン

京都新聞社タブロイド紙 「Yes」デザイン 各種展覧会等広告担当

株式会社千趣会 インテリア関連企画契約

株式会社ニッセン スタイルレディース本部トレンドカラー提案契約

インテリアファブリック企画契約

レディースウェア企画グラフィックデザイン

Seven Day Style販売サイトデザイン契約

株式会社昭和西川 商品企画

J.K.C japan ゴルフウェアブランド企画契約

株式会社ツーアンドワン ゴルフグッズ企画契約

松村株式会社 アパレルブランド グラフィックデザイン ホームページデザイン

山本仁商店 製品デザイン

松竹株式会社 販促物デザイン

ライトオン、WE GO Tシャツデザイン

株式会社西松屋 ベビー服デザイン

東光リミー ゴルフウェアブランド企画契約

株式会社ルーツゴルフ ブランディング及び商品企画、各種グラフィックデザイン

HONMA GOLF ゴルフウェア刺繍・プリントデザイン

セントクリストファー ゴルフウェア刺繍・プリントデザイン

トアルソン コーポレートカラー設定、テニスラケットデザイン、展示会ブースデザイン

THE SUITS COMPANY、SANTAFE他各種メンズ雑貨企画

株式会社LONGS 販促に関する業務委託契約

同志社大学、京都大学、金沢大学、近畿大学、京都市立銅駝美術工芸高校他 学校広報物デザイン

京都理容美容専修学校、京都コンピュータ学院、京都保育福祉専門学校他 専門学校広報物デザイン

京都競馬場80周年記念ロゴマーク制作

井筒グループ 製品、販促物、ホームページデザイン

ゆかた・和装小物 商品企画

各種企業 会社案内・広報物制作・CI計画作成

英語教室Lepton ブランディング

エール株式会社 ブランディング、プロモーションビデオ制作、webサイト

各種アパレルブランド ブランディングおよび商品企画、グラフィック担当

商品企画可能な「柄」のショップ garafactory.com運営

洛景工房・タイム堂 イベント「カフェまち上ル下ル」販促物およびWEBサイトデザイン担当

株式会社タバタ 商品企画・パッケージデザイン担当

新興出版社啓林館 小学校理科教科書3、4、5、6年デザイン

西東社 文様塗り絵デザイン

株式会社タマヤ 直販サイトデザイン

寺社広報物、ホームページ制作

株式会社ベルコ50周年記念誌制作

アナログプロジェクト Handle運営

NPO法人 淀駅周辺地域の将来を考える会 理事

OHANA FESTA協賛

京都レディースオープン協賛