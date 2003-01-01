プロフィール

男女双方の目線で恋愛経験のない方も結婚に導く的確なアドバイス

経歴

1973年、福島県会津若松市生まれ。 専門学校卒業後、20 代は飲食業界で経験を積む。 2003 年、株式会社ジャック＆ジル（宝飾業界）にて個人営業職に従事。2010 年『情熱婚活結婚相談所ジャック＆ジル東京』を開業。

