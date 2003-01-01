本音のアドバイスで恋愛経験のない人でも結婚に導く専門家
情熱婚活 結婚相談所 ジャック&ジル東京
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プロフィール
カウンセラー ／ 大竹宏昌プロの一番の強み
男女双方の目線で恋愛経験のない方も結婚に導く的確なアドバイス
ナイトビジネス業界で多くの女性と接する中で「女性目線」を身に付ける。男女双方の目線で恋愛経験のない男女にお見合いやデートプラン、ファッションやトーク術まで、改善点を含めて本音でアドバイスを行っている。
経歴
1973年、福島県会津若松市生まれ。 専門学校卒業後、20 代は飲食業界で経験を積む。 2003 年、株式会社ジャック＆ジル（宝飾業界）にて個人営業職に従事。2010 年『情熱婚活結婚相談所ジャック＆ジル東京』を開業。
実績
〈主な取引先〉一般顧客
DATA
- 氏名
- 大竹宏昌（おおたけひろまさ）
- 屋号
- 情熱婚活 結婚相談所 ジャック&ジル東京
- 事業内容
-
■ 仲人事業
■ 結婚相談事業
- 職種
- カウンセラー
- 資格
-
◆日本結婚相談所連盟加盟
◆日本仲人連盟加盟
◆日本ブライダル連盟加盟
◆全国結婚相談事業者連盟加盟
- 住所
-
〒123-0864
東京都 足立区鹿浜7-12-20 第10まさひろ商事ビル405号
- 電話
-
03-6803-1778
- 受付時間
- 11:00～20:00
- 定休日
- 水曜日
- ホームページ
- https://kekkon-tokyo.com/
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担当大竹宏昌（おおたけひろまさ）