漢方生薬治療を軸に現代医療の視点も取り入れた総合的な診療、食養生の提案で、心身の幅広い不調に向き合う。がん治療に伴う生活全般のサポートケアに加え、「がん免疫治療」にも積極的に取り組む