漢方生薬治療を軸に現代医療の視点も取り入れた総合的な診療

漢方生薬治療を軸に現代医療の視点も取り入れた総合的な診療、食養生の提案で、心身の幅広い不調に向き合う。がん治療に伴う生活全般のサポートケアに加え、「がん免疫治療」にも積極的に取り組む

現代医学と東洋医学の視点を融合し「個別統合医療」を推進、がん治療にも活用

次世代へ医療の可能性を広げ“人”に寄り添う漢方内科医

資格

医師免許

事業者情報

氏名
鈴木邦彦（すずきくにひこ）
職種
医師
医師
医院名
K. Clinic HIROO
診療科目
漢方生薬治療
がん治療（免疫治療＋漢方生薬治療）
鍼灸治療
住所
〒150-0012
東京都渋谷区広尾5-14-2　広尾KKビル4F
地図を見る
診療時間
月　　　　　13:30〜19:00　※オンラインのみ
火・水・木　9:30〜12:00、13:30〜19:00
金　　　　　9:30〜12:00
土　　　　　9:30〜14:00
休診日
日・祝　
ホームページ
https://k-kampo.com/
料金の一例
診察料
初診料　5000円（税別）
再診療　3000円（税別）
薬料金
煎じ薬をメインとして治療に使用しております。
目安：1日700円〜　1ヶ月20,000～30,000円前後

エキス剤
目安：1日500円（1日3回内服する場合）

プロのインタビューを読む

次世代へ医療の可能性を広げ“人”に寄り添う漢方内科医

