漢方生薬治療を軸に現代医療の視点も取り入れた総合的な診療、食養生の提案で、心身の幅広い不調に向き合う。がん治療に伴う生活全般のサポートケアに加え、「がん免疫治療」にも積極的に取り組む
現代医学と東洋医学の視点を融合し「個別統合医療」を推進、がん治療にも活用
次世代へ医療の可能性を広げ“人”に寄り添う漢方内科医
資格
医師免許
事業者情報
- 氏名
- 鈴木邦彦（すずきくにひこ）
- 職種
-
医師
- 医院名
- K. Clinic HIROO
- 診療科目
- 漢方生薬治療
がん治療（免疫治療＋漢方生薬治療）
鍼灸治療
- 住所
-
〒150-0012
東京都渋谷区広尾5-14-2 広尾KKビル4F
- 診療時間
-
月 13:30〜19:00 ※オンラインのみ
火・水・木 9:30〜12:00、13:30〜19:00
金 9:30〜12:00
土 9:30〜14:00
- 休診日
- 日・祝
- ホームページ
- https://k-kampo.com/
- 料金の一例
- 診察料
初診料 5000円（税別）
再診療 3000円（税別）
薬料金
煎じ薬をメインとして治療に使用しております。
目安：1日700円〜 1ヶ月20,000～30,000円前後
エキス剤
目安：1日500円（1日3回内服する場合）
