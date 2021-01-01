企業の目標達成を支援する営業コーチ
Coach Office Arioka
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プロフィール
目標達成コーチ ／ 有岡秀郎プロの一番の強み
500社超の人事コンサル経験と複数のコーチ論で課題解決に貢献
人事制度改定や教育体系構築など、人の悩みに応える企業研修や個別コーチを提供。NLPや各種メソッド、さまざまな企業での業務経験や人事コンサル経験から、社員がイキイキと働き、成果につながる組織を作ります。
経歴
高校卒業後に航空自衛官を6年間務めた後、国際航空貨物会社で貿易事務に従事。
その後、電子部品専門商社にて法人営業を9年、大手電子機器メーカーへの営業に携わる。
並行して、社会人大学院でMBA（経営学修士）の取得を機に、経営者のリーダーシップや従業員のモチベーションアップに興味を持つ。
その後、組織開発・人材育成のコンサルティング会社で5年、コンサルタント営業として大手企業500社以上の課題解決に従事。
2021年 組織人事コンサルタントとして独立し、「Coach Office Arioka」を立ち上げる。
DATA
- 氏名
- 有岡秀郎（ありおかひでお）
- 会社名
- Coach Office Arioka
- 事業内容
-
企業の組織開発・人材教育
■組織・人事コンサルティング：人事制度改定／教育体系構築／企業理念浸透
■社内研修：次世代リーダー育成／管理職研修／新入社員／1on1／コーチング、キャリアデザイン／コミュニケーションデザイン
■個別コーチング：目標達成／売上改善／新規事業開発／組織内関係改善／キャリア開発
- 職種
- 目標達成コーチ
- 資格
-
NLPコーチング協会認定プロフェッショナルコーチ
一般社団法人日本エグゼクティブコーチ協会（JEA）認定 エグゼクティブコーチ
- 住所
-
〒206-0812
東京都 稲城市
- 営業時間
- 8:00～21:00
- 定休日
- 不定休
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担当有岡秀郎（ありおかひでお）