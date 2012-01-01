オーダーメードで教育研修を設計する専門家
株式会社Globable（グローバブル）
プロフィール
企業研修プランナー・講師 ／ 樋口匠プロの一番の強み
対話をもとにフルオーダーで課題に応える“Bespoke研修”
企業ごとに異なる課題を対話から引き出し、フルオーダーで応える“Bespoke研修”を提供。体験や参加者同士の学び合いを重視し、学ぶことや働くことへの行動変容を促します。教育体制の構築サポートも対応可。
経歴
日立グループ企業で、システム運用・保守業務を3年担当。
アメリカ・ペンシルベニア州立テンプル大学日本校に入学（現在休学中）。
学習塾で、理系科目の講師業および教室管理に6年携わる。
2012年 「株式会社Globable」設立
DATA
- 氏名
- 樋口匠（ひぐちたくみ）
- 会社名
- 株式会社Globable（グローバブル）
- 事業内容
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■企業・事業者向け研修の企画・運営
チームビルディング研修／管理職研修／リーダーシップ研修／社内教育体制構築サポートほか
■学生向け教育プログラムの企画・運営
キャリア教育プログラム／探求学習プログラム／企業・地域連携／PBL科目／長期インターンシップほか
■セミナー・講座・勉強会の教材制作
ハラスメント予防／文系学生のための数学学び直し／人事担当者向けHRデータ分析／IT人材向けデザイン思考講座ほか
- 職種
- 企業研修プランナー・講師
- 住所
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〒150-0001
東京都 渋谷区神宮前6-19-1 長野ビル5F
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土曜・日曜、祝日
- ホームページ
- http://globable.jp/
- その他
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学校向けキャリア教育支援 教材公開ページ
https://career-foundation.co.jp/career_education_material