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菅野良寛プロ

菅野良寛

マンション再生支援コンサルタント

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菅野良寛

マンション再生支援コンサルタント

株式会社ジェスコン

菅野良寛プロは朝日新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ東京の登録専門家です

コーポラティブ方式で小規模マンションの再生を全力サポート

小規模マンションの再生を専門にコーポラティブ方式での建替えや敷地売却での再生、リファイニング建築による再生をサポートします。合意形成から伴走し、各専門家と連携し入居後の管理運営までコーディネート。

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小規模マンションを専門に、住民同士の顔が見える建て替えをサポート

小規模マンションの再生を支援する不動産コンサルタント

マイベストプロ東京による取材記事

資格

マンション建替士
宅地建物取引士
公認不動産コンサルティングマスター
賃貸住宅管理士

事業者情報

氏名
菅野良寛（かんのよしひろ）
職種
マンション再生支援コンサルタント
マンション再生支援コンサルタント
会社名
株式会社ジェスコン
事業内容
・小規模マンションに特化したマンションの再生支援、コンサルティング
・不動産の有効活用：権利関係の複雑な土地の整理、相続対策、不動産M＆Aなど
住所
〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目15番3号　日本橋HYビル9階
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営業時間
9:30～17:30
ホームページ
https://gescon.co.jp/

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