コーポラティブ方式で小規模マンションの再生を全力サポート
小規模マンションの再生を専門にコーポラティブ方式での建替えや敷地売却での再生、リファイニング建築による再生をサポートします。合意形成から伴走し、各専門家と連携し入居後の管理運営までコーディネート。
マイベストプロ・インタビュー
小規模マンションを専門に、住民同士の顔が見える建て替えをサポート
小規模マンションの再生を支援する不動産コンサルタント
マイベストプロ東京による取材記事
資格
マンション建替士
宅地建物取引士
公認不動産コンサルティングマスター
賃貸住宅管理士
事業者情報
- 氏名
- 菅野良寛（かんのよしひろ）
- 職種
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マンション再生支援コンサルタント
マンション再生支援コンサルタント
- 会社名
- 株式会社ジェスコン
- 事業内容
- ・小規模マンションに特化したマンションの再生支援、コンサルティング
・不動産の有効活用：権利関係の複雑な土地の整理、相続対策、不動産M＆Aなど
- 住所
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〒103-0027
東京都中央区日本橋2丁目15番3号 日本橋HYビル9階
- 営業時間
- 9:30～17:30
- ホームページ
- https://gescon.co.jp/
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