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ebi　プロは朝日新聞が厳正なる審査をしたマイベストプロ東京の登録専門家です

国内外で評価を受けるデジタルアートの制作、展示、販売

栃木市内にアトリエを構え、国内外で展示多数のデジタルアーティスト。サブスクによる作品提供、ワークショップの開催、オーダーアートや壁画制作など多彩に活動。「英国王立美術家協会名誉会員」称号授与。

マイベストプロ・インタビュー

「闇の先に見える光」をテーマに、見る人に前向きなメッセージを届けるアートを制作

「闇の先に見える光」を描き見る人を勇気づけるアーティスト

マイベストプロ東京による取材記事

事業者情報

氏名
ebi　（えび）
職種
アーティスト
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会社名
feel promotion
事業内容
アート作品の制作・受注・販売
展示会イベントの企画・開催
サブスク事業
アートカフェ事業
住所
〒323-1104
栃木県栃木市藤岡町藤岡10LUMIERE-F 4号室
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営業時間
9:00～18:00
定休日：土・日・祝日(夏季・年末年始)
ホームページ
https://feel-promotion.com/

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「闇の先に見える光」を描き見る人を勇気づけるアーティスト

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