国内外で評価を受けるデジタルアートの制作、展示、販売
栃木市内にアトリエを構え、国内外で展示多数のデジタルアーティスト。サブスクによる作品提供、ワークショップの開催、オーダーアートや壁画制作など多彩に活動。「英国王立美術家協会名誉会員」称号授与。
マイベストプロ・インタビュー
「闇の先に見える光」をテーマに、見る人に前向きなメッセージを届けるアートを制作
「闇の先に見える光」を描き見る人を勇気づけるアーティスト
マイベストプロ東京による取材記事
事業者情報
- 氏名
- ebi （えび）
- 職種
-
アーティスト
アーティスト
- 会社名
- feel promotion
- 事業内容
- アート作品の制作・受注・販売
展示会イベントの企画・開催
サブスク事業
アートカフェ事業
- 住所
-
〒323-1104
栃木県栃木市藤岡町藤岡10LUMIERE-F 4号室
- 営業時間
-
9:00～18:00
定休日：土・日・祝日(夏季・年末年始)
- ホームページ
- https://feel-promotion.com/
プロのインタビューを読む
「闇の先に見える光」を描き見る人を勇気づけるアーティスト