プロフィール

日本航空にて整備現場に24年勤務後、ヒューマンエラーからの飛行機事故撲滅の為の12年の人財育成、研修部門を経て、2011年にCIMA人財教育開発を設立。

実績

ダイハツ工業株式会社

ヤオキン商事株式会社

トッパン・フォームズ株式会社

持田製薬株式会社

株式会社山口ファイナンシャルグループ（株式会社山口銀行、株式会社北九州銀行、株式会社もみじ銀行）

淀川食品株式会社

山梨県（県、新卒未就職支援事業研修）

株式会社タカラレーベン（レーベン建友会）

株式会社デンソー（デンソー安全衛生協議会）

株式会社NTTネオメイト

一般社団法人 全国空港給油事業協会

大雄電設工業株式会社

中日本高速道路株式会社

株式会社大林組 北陸支店

株式会社丹青社

日経ビジネススクール公開講座

JX日鉱日石エネルギー株式会社

本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所

株式会社イーウェル

成田市（議会議員団）

エイチワン労働組合

トランスコスモス株式会社

IMV株式会社

四国電力株式会社

朝日電装株式会社

新電元工業株式会社

軽自動車検査協会

株式会社アドヴァンス建築設計工房、工房匠の会

千葉県庁 農林水産部

新電電通信サービス株式会社

経塚工業株式会社

NTTコムウェア東日本株式会社

株式会社中部プラントサービス

公益社団法人 静岡県労働基準協会連合会

愛知県経営者協会

平和ゴム商工株式会社

株式会社TTK

静岡県社会保険労務士会

株式会社 鉄友社

中電プラント株式会社

SNAP中央

名鉄バス株式会社

岡山建設株式会社

和興エンジニアリング株式会社

株式会社 NTTファシリティーズ中央

東レ株式会社

印刷工業会

一般社団法人 大阪宅地建物取引業協会

富士通ネットワークソリューションズ株式会社

京王建設株式会社

ユアテック株式会社 東北支社

西松建設株式会社 関東土木支社

新日鉄住金エンジニアリング株式会社

鹿島建設株式会社 東北支店

常盤工業株式会社

三機工業 株式会社

一般社団法人 長野県労働基準協会連合会

太平電気 株式会社

一般社団法人 長野県経営者協会

株式会社 東光高岳（東光高岳安全協議会）

公益社団法人 千葉県労働基準協会連合会

IHI運搬機械 株式会社（IHI運搬機械工事安全衛生協議会）

株式会社 日本テクノセンター（公開セミナー）

ハイウェイ・トール・システム 株式会社

株式会社 IHI

日本空調サービス 株式会社

株式会社 ハイパーサイクルシステムズ

東京地下鉄 株式会社

株式会社 NTT東日本-南関東 東京事業部

恵那労働基準協会 中津川支部

一般社団法人 福島県労働基準協会

江戸川区健康部

イハラケミカル工業 株式会社

株式会社 TOSEI

日本メックス 株式会社

日本ヒューム 株式会社

ダイセーエブリー二十四 株式会社

株式会社 NTTファシリティーズ東北支店

株式会社 スガテック

ダイダン 株式会社 東京本社

ネグロス電工 株式会社

日本コムシス 株式会社

りんかい日産建設 株式会社 水戸支店

竹中工務店 株式会社 東京製和会

東レ 株式会社 岡崎工場

株式会社 ホームエネルギー東海

株式会社 日本政策金融公庫 近畿地区統轄

赤木乳業 株式会社

株式会社 キャプティ協力会

西日本電信電話 株式会社(NTT西日本)九州事業本部

東日本旅客鉄道 株式会社(JR東日本)秋田支社

一般社団法人 日本規格協会(品質月間特別講演 姫路、松江)

株式会社 百五総合研究所（公開セミナー）

西松建設 株式会社 北日本支社

新日鐵住金 株式会社 大分製鐵所

日本鋳鍛鋼 株式会社

株式会社 ヒガシ21

阪神電気鉄道 株式会社

豊田通商 株式会社 豊田安全衛生協力会

