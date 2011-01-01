ヒューマンエラーやマネジメントを中心とした人財教育の専門家
CIMA人財教育開発
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プロフィール
経営コンサルタント ／ 島本長範プロの一番の強み
人財育成コンサルティングとヒューマンエラー研修などの企画実施
航空会社が行っているヒューマンファクターに基づいたエラー防止の考え方、エラー防止の組織作りをコンサルティングや研修に取り入れて企業経営のサポート
経歴
日本航空にて整備現場に24年勤務後、ヒューマンエラーからの飛行機事故撲滅の為の12年の人財育成、研修部門を経て、2011年にCIMA人財教育開発を設立。
実績
ダイハツ工業株式会社
ヤオキン商事株式会社
トッパン・フォームズ株式会社
持田製薬株式会社
株式会社山口ファイナンシャルグループ（株式会社山口銀行、株式会社北九州銀行、株式会社もみじ銀行）
淀川食品株式会社
山梨県（県、新卒未就職支援事業研修）
株式会社タカラレーベン（レーベン建友会）
株式会社デンソー（デンソー安全衛生協議会）
株式会社NTTネオメイト
一般社団法人 全国空港給油事業協会
大雄電設工業株式会社
中日本高速道路株式会社
株式会社大林組 北陸支店
株式会社丹青社
日経ビジネススクール公開講座
JX日鉱日石エネルギー株式会社
本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所
株式会社イーウェル
成田市（議会議員団）
エイチワン労働組合
トランスコスモス株式会社
IMV株式会社
四国電力株式会社
朝日電装株式会社
新電元工業株式会社
軽自動車検査協会
株式会社アドヴァンス建築設計工房、工房匠の会
千葉県庁 農林水産部
新電電通信サービス株式会社
経塚工業株式会社
NTTコムウェア東日本株式会社
株式会社中部プラントサービス
公益社団法人 静岡県労働基準協会連合会
愛知県経営者協会
平和ゴム商工株式会社
株式会社TTK
静岡県社会保険労務士会
株式会社 鉄友社
中電プラント株式会社
SNAP中央
名鉄バス株式会社
岡山建設株式会社
和興エンジニアリング株式会社
株式会社 NTTファシリティーズ中央
東レ株式会社
印刷工業会
一般社団法人 大阪宅地建物取引業協会
富士通ネットワークソリューションズ株式会社
京王建設株式会社
ユアテック株式会社 東北支社
西松建設株式会社 関東土木支社
新日鉄住金エンジニアリング株式会社
鹿島建設株式会社 東北支店
常盤工業株式会社
三機工業 株式会社
一般社団法人 長野県労働基準協会連合会
太平電気 株式会社
一般社団法人 長野県経営者協会
株式会社 東光高岳（東光高岳安全協議会）
公益社団法人 千葉県労働基準協会連合会
IHI運搬機械 株式会社（IHI運搬機械工事安全衛生協議会）
株式会社 日本テクノセンター（公開セミナー）
ハイウェイ・トール・システム 株式会社
株式会社 IHI
日本空調サービス 株式会社
株式会社 ハイパーサイクルシステムズ
東京地下鉄 株式会社
株式会社 NTT東日本-南関東 東京事業部
恵那労働基準協会 中津川支部
一般社団法人 福島県労働基準協会
江戸川区健康部
イハラケミカル工業 株式会社
株式会社 TOSEI
日本メックス 株式会社
日本ヒューム 株式会社
ダイセーエブリー二十四 株式会社
株式会社 NTTファシリティーズ東北支店
株式会社 スガテック
ダイダン 株式会社 東京本社
ネグロス電工 株式会社
日本コムシス 株式会社
りんかい日産建設 株式会社 水戸支店
竹中工務店 株式会社 東京製和会
東レ 株式会社 岡崎工場
株式会社 ホームエネルギー東海
株式会社 日本政策金融公庫 近畿地区統轄
赤木乳業 株式会社
株式会社 キャプティ協力会
西日本電信電話 株式会社(NTT西日本)九州事業本部
東日本旅客鉄道 株式会社(JR東日本)秋田支社
一般社団法人 日本規格協会(品質月間特別講演 姫路、松江)
株式会社 百五総合研究所（公開セミナー）
西松建設 株式会社 北日本支社
新日鐵住金 株式会社 大分製鐵所
日本鋳鍛鋼 株式会社
株式会社 ヒガシ21
阪神電気鉄道 株式会社
豊田通商 株式会社 豊田安全衛生協力会
DATA
- 氏名
- 島本長範（しまもとながのり）
- 会社名
- CIMA人財教育開発
- 事業内容
-
1．企業、自治体の社員/諸君研修の企画実施
●ヒューマンエラー研修
●人財育成研修
2．講演の企画実施
●安全衛生大会
●その他
3．人財育成コンサルタント
- 取扱分野
-
1．ヒューマンエラー研修
●ヒューマンエラー研修（一般社員コース）
●ヒューマンエラー研修（管理職、品管担当者コース）
●リスクマネジメントと危機管理（経営者、管理職など）
●安全管理研修（管理者、管理職、リーダーなど）
2．人財育成/職場改善研修
●マネジメント研修 ●コミュニケーション研修
●チームビルド研修 ●リーダーシップ
●接客/サービス研修 ●職場改善（5S）研修
●階層別研修（管理職、新人、若手、中堅、ベテラン）
3．安全衛生大会講演
●ヒューマンエラーの視点での講演
●時間、参加人数、ご要望にお応えします
●一方的に聞くだけでない、参加型の講演
4．人財育成コンサルタント
●人財育成・研修体系の構築
●社内研修のシラバス、テキスト作成
●社内教官の育成
- 特徴
-
CIMA人財教育開発は、航空会社で行っているヒューマンファクターの考えに基づいたエラー防止の組織つくりを人財育成コンサルタント、社内研修、安全大会講演などを通して企業経営のサポートを行っています。
研修、講演は、講師の話を一方的に聞くのではなく、ディスカッション、演習、グループワークなどを織り交ぜて、参加者自身が考え、身体を動かして体感する参加型です。
- 職種
- 人材教育・研修
- 住所
-
〒285-0837
千葉県 佐倉市王子台6-44-4
- 電話
-
043-487-2432
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 土・日・祝日
- ホームページ
- http://www.cima-jinzai.jp
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担当島本長範（しまもとながのり）