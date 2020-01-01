プロフィール

自分の子供が不登校だった経験や不登校訪問専門員として不登校・ひきこもりが仕事につながるよう支援してきた経験から日経プレミアシリーズ『ひきこもりは“金の卵”』（日経BP 日本経済新聞出版本部）を発行。

経歴

1968年生まれ。豪ボンド大学院MBA（経営学修士号取得）。桜美林大学大学院博士号取得。「日本を変えるプラチナウーマン46人」(小学館)にも選ばれる。豪州・香港・中国・シンガポール滞在。帰国後、自身のキャリア形成に悩みCDA（キャリアデベロップメントアドバイザー）の資格を取得、2003年NPO法人キャリアカウンセラー協会設立。自分の子供が不登校になり、一般社団法人ひきこもり支援相談士認定協議会の不登校訪問専門員の資格を取得、活動をスタートする。2020年10月、日経プレミアシリーズ『ひきこもりは“金の卵”』（日経BP 日本経済新聞出版本部）を出版。

