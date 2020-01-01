不登校児・ひきこもりにキャリア指導する不登校訪問専門員
NPO法人キャリアカウンセラー協会
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プロフィール
不登校訪問専門員 ／ 柏木理佳プロの一番の強み
ひきこもりへの就労相談の体験から『ひきこもりは金の卵』を上梓
自分の子供が不登校だった経験や不登校訪問専門員として不登校・ひきこもりが仕事につながるよう支援してきた経験から日経プレミアシリーズ『ひきこもりは“金の卵”』（日経BP 日本経済新聞出版本部）を発行。
経歴
1968年生まれ。豪ボンド大学院MBA（経営学修士号取得）。桜美林大学大学院博士号取得。「日本を変えるプラチナウーマン46人」(小学館)にも選ばれる。豪州・香港・中国・シンガポール滞在。帰国後、自身のキャリア形成に悩みCDA（キャリアデベロップメントアドバイザー）の資格を取得、2003年NPO法人キャリアカウンセラー協会設立。自分の子供が不登校になり、一般社団法人ひきこもり支援相談士認定協議会の不登校訪問専門員の資格を取得、活動をスタートする。2020年10月、日経プレミアシリーズ『ひきこもりは“金の卵”』（日経BP 日本経済新聞出版本部）を出版。
実績
NPO法人キャリアカウンセラー協会設立から不登校・ひきこもりを含め17年のキャリアがある。
DATA
- 氏名
- 柏木理佳（かしわぎりか）
- 会社名
- NPO法人キャリアカウンセラー協会
- 事業内容
-
■ 不登校・ひきこもりを含めたキャリア形成・就労相談（訪問・オンライン可）。
■ NHK文化センター青山 オンライン講座
2020年12月6日（日曜日）15:30～17:00
電話03-3475-1151
- 特徴
- 不登校訪問専門員・CDA(キャリアデベロップメントアドバイザー)として、長所を活かした将来のキャリア形成の相談。また、ひきこもりが日本経済の糧となるよう活動を促している。
- 職種
- 不登校訪問専門員、CDA(キャリアデベロップメントアドバイザー)、ひきこもりへの支援など
- 資格
-
一般社団法人ひきこもり支援相談士認定協議会 不登校訪問専門員
CDA(キャリアデベロップメントアドバイザー)
- 住所
- 東京都 豊島区
- 電話
-
03-6902-9435
- 営業時間
- 10:00～17：00
- 定休日
- 土・日・祝日
- 著書
-
日経プレミアシリーズ『ひきこもりは“金の卵”』（日経BP 日本経済新聞出版本部）
https://www.amazon.co.jp/dp/4532264413
- NHK文化センター青山 オンライン講座
-
■ NHK文化センター青山 オンライン講座
日時：2020年12月6日（日曜日）15:30～17:00
http://www.nhk-cul.co.jp/school/aoyama/
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