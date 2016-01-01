中小企業のSNS運用担当者を育てるコンサルタント
一般社団法人ビジネスマーケティング推進機構
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プロフィール
SNSコンサルタント ／ 柳井みうプロの一番の強み
SNS運用担当を育成し、中小企業の売り上げ拡大を導く
Web集客で20年以上の実務経験をもとに、中小企業のSNS運用担当者を養成。事業に応じた効果的なSNS活用をアドバイスし、企業のファンを増やし、売り上げ拡大を図る仕組みを構築します。
経歴
1977年 飲食店で調理人として勤務。
1978年 貿易会社で貿易事務に携わる。
1985年 独立して、飲食店を開業。
空間デザイン会社を共同経営し、ホームページなどWeb集客を担当。
2016年 「株式会社ファイブスターズダイヤモンズ」を設立し、SNS関連のスクール事業を展開。
2020年 「一般社団法人ビジネスマーケティング推進機構」設立。
DATA
- 氏名
- 柳井みう（やないみう）
- 会社名
- 一般社団法人ビジネスマーケティング推進機構
- 事業内容
-
SNSコンサルティング：SNSマーケティング、運用サポート、「Liny（リニー）」代理店
SNSスクール事業：「MAC（マックオールインワン）」（オンライン）
- 職種
- SNSコンサルタント
- 住所
-
〒160-0023
東京都 新宿区西新宿4-16-12-705
- 電話
-
03-6276-3387
- 営業時間
- 10:00～20:00
- 定休日
- 土・日曜、祝日
- ホームページ
- https://bmp20.com/
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