SNSコンサルタント ／ 柳井みうプロの一番の強み

SNS運用担当を育成し、中小企業の売り上げ拡大を導く

Web集客で20年以上の実務経験をもとに、中小企業のSNS運用担当者を養成。事業に応じた効果的なSNS活用をアドバイスし、企業のファンを増やし、売り上げ拡大を図る仕組みを構築します。