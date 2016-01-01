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柳井みう

中小企業のSNS運用担当者を育てるコンサルタント

柳井みう（やないみう） ／ SNSコンサルタント

一般社団法人ビジネスマーケティング推進機構

お電話での
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03-6276-3387

プロフィール

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SNSコンサルタント ／ 柳井みうプロの一番の強み

SNS運用担当を育成し、中小企業の売り上げ拡大を導く

Web集客で20年以上の実務経験をもとに、中小企業のSNS運用担当者を養成。事業に応じた効果的なSNS活用をアドバイスし、企業のファンを増やし、売り上げ拡大を図る仕組みを構築します。

経歴

1977年　飲食店で調理人として勤務。
1978年　貿易会社で貿易事務に携わる。
1985年　独立して、飲食店を開業。
空間デザイン会社を共同経営し、ホームページなどWeb集客を担当。
2016年　「株式会社ファイブスターズダイヤモンズ」を設立し、SNS関連のスクール事業を展開。
2020年　「一般社団法人ビジネスマーケティング推進機構」設立。

DATA

氏名
柳井みう（やないみう）
会社名
一般社団法人ビジネスマーケティング推進機構
事業内容
SNSコンサルティング：SNSマーケティング、運用サポート、「Liny（リニー）」代理店
SNSスクール事業：「MAC（マックオールインワン）」（オンライン）
職種
SNSコンサルタント
住所
〒160-0023
東京都 新宿区西新宿4-16-12-705
電話
03-6276-3387
営業時間
10:00～20:00
定休日
土・日曜、祝日
ホームページ
https://bmp20.com/
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