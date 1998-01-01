プロフィール

高い断熱性能、耐震性能を標準仕様とし、デザインと性能面で満足いく住まいを提案します。的確なアドバイスと施主との密なコミュニケーションで、心地いい空間を一緒に考え一緒に作りあげていきます。

経歴

1973年 東京都中央区生まれ

1985年 青南小学校 卒業

1988年 青山中学校 卒業

1991年 筑波大学附属高等学校 卒業

1996年 東京大学 工学部建築学科 卒業

1998年 東京大学 大学院修士課程 修了

1998年 鹿島建設株式会社 入社

2002年 space fabric一級建築士事務所 設立

2016年 株式会社space fabric一級建築士事務所

