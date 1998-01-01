施主に寄り添い一緒に夢の住まいを作りあげる一級建築士
株式会社 space fabric 一級建築士事務所
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プロフィール
一級建築士 ／ 東信洋プロの一番の強み
施主目線でライフスタイルに合った住宅設計を提案
高い断熱性能、耐震性能を標準仕様とし、デザインと性能面で満足いく住まいを提案します。的確なアドバイスと施主との密なコミュニケーションで、心地いい空間を一緒に考え一緒に作りあげていきます。
経歴
1973年 東京都中央区生まれ
1985年 青南小学校 卒業
1988年 青山中学校 卒業
1991年 筑波大学附属高等学校 卒業
1996年 東京大学 工学部建築学科 卒業
1998年 東京大学 大学院修士課程 修了
1998年 鹿島建設株式会社 入社
2002年 space fabric一級建築士事務所 設立
2016年 株式会社space fabric一級建築士事務所
DATA
- 氏名
- 東信洋（あずまのぶひろ）
- 会社名
- 株式会社 space fabric 一級建築士事務所
- 事業内容
-
・一般住宅、集合住宅、商業施設、保育園等の設計
・マンション、中古住宅のリノベーション
- 職種
- 一級建築士
- 資格
- 一級建築士
- 住所
-
〒103-0007
東京都 中央区日本橋浜町3-26-12 スクエア日本橋409
- 電話
-
03-3661-8034
- 営業時間
- 9:00～18:00
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株式会社 space fabric 一級建築士事務所
担当東信洋（あずまのぶひろ）