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東信洋

施主に寄り添い一緒に夢の住まいを作りあげる一級建築士

東信洋（あずまのぶひろ） ／ 一級建築士

株式会社 space fabric 一級建築士事務所

お電話での
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03-3661-8034

プロフィール

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一級建築士 ／ 東信洋プロの一番の強み

施主目線でライフスタイルに合った住宅設計を提案

高い断熱性能、耐震性能を標準仕様とし、デザインと性能面で満足いく住まいを提案します。的確なアドバイスと施主との密なコミュニケーションで、心地いい空間を一緒に考え一緒に作りあげていきます。

経歴

1973年　東京都中央区生まれ
1985年　青南小学校　卒業
1988年　青山中学校　卒業
1991年　筑波大学附属高等学校　卒業
1996年　東京大学　工学部建築学科　卒業
1998年　東京大学　大学院修士課程　修了
1998年　鹿島建設株式会社　入社
2002年　space fabric一級建築士事務所　設立
2016年　株式会社space fabric一級建築士事務所

DATA

氏名
東信洋（あずまのぶひろ）
会社名
株式会社 space fabric 一級建築士事務所
事業内容
・一般住宅、集合住宅、商業施設、保育園等の設計
・マンション、中古住宅のリノベーション
職種
一級建築士
資格
一級建築士
住所
〒103-0007
東京都 中央区日本橋浜町3-26-12 スクエア日本橋409
電話
03-3661-8034
営業時間
9:00～18:00
ホームページ
https://www.space-fabric.net/
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