プロフィール

経歴

大学2年生のときに同級生らと起業し、大学受験向け学習塾を2年間運営。

大学卒業後、株式会社メディックス（WEB広告代理店）に就職。60以上もある事業会社である合同会社DMM.comのマーケティング組織に転職。

その後「株式会社オールマーケ」を設立。

