WEB広告に強いマーケティングコンサルタント
佐藤大貴（さとうだいき） ／ WEBマーケティングコンサルタント
株式会社オールマーケ
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プロフィール
WEBマーケティングコンサルタント ／ 佐藤大貴プロの一番の強み
デジタルマーケティングの総合病院です。
代表を含む社員が「広告代理店と事業会社の両面を経験した」からこそ「顧客が本当に必要とするマーケティング」を診断し、適切な処方を行います。検索広告やSEO、SNS、動画を含むWEBマーケティングが得意。
経歴
大学2年生のときに同級生らと起業し、大学受験向け学習塾を2年間運営。
大学卒業後、株式会社メディックス（WEB広告代理店）に就職。60以上もある事業会社である合同会社DMM.comのマーケティング組織に転職。
その後「株式会社オールマーケ」を設立。
DATA
- 氏名
- 佐藤大貴（さとうだいき）
- 会社名
- 株式会社オールマーケ
- 事業内容
- WEBマーケティング：WEB広告運用代行（リスティング広告、SNS、YouTubeなど）／SEO／コンテンツマーケティング／インフルエンサーマーケティング ほか
- 職種
- WEBマーケティングコンサルタント
- 住所
-
〒150-0001
東京都 渋谷区神宮前六丁目23番4号2F
- 営業時間
- 10:00～19:00
- 定休日
- 土・日曜日、祝日
- ホームページ
- https://allmarketing.co.jp/
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担当佐藤大貴（さとうだいき）