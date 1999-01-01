IT支援と良質なコンテンツ制作で企業を支えるコンサルタント
株式会社 壱頁
プロフィール
ITコンサルタント ／ 常山あかねプロの一番の強み
初心者に優しいITサポートと消費者目線のコンテンツづくり
オフィスに欠かせない業務効率化ツールの導入を提案しIT化の〝はじめの一歩〟をサポート。消費生活アドバイザーの知見を生かした良質なコンテンツ制作で、WEB・メルマガ等の品質を高め企業価値を向上させます。
経歴
早稲田大学教育学部国語国文科卒業
安田火災海上保険株式会社（現 損害保険ジャパン）を経て、育児のため自宅でオンライン国語塾を主宰。
1999年 個人事業主として、オンラインコンテンツ企画制作「企画室壱頁」創業
2006年 「平成18年度第1回よこはまビジネスプラングランプリ」の最終審査会にノミネート。財団法人横浜産業振興公社の支援を受け、「株式会社壱頁」として法人化
2011年〜 Google Cloud Partner( Google Workspace™正規販売代理店)
＜消費生活アドバイザー業務＞
2009年～2012年 東京海上日動保険株式会社にて、社外の消費者アドバイザーを務める
2015年～2018年 一般社団法人日本エステティック業協会にて、消費生活アドバイザーを務める
2018年〜 行政機関にて消費生活相談・消費者教育に携わる
DATA
- 氏名
- 常山あかね（つねやまあかね）
- 会社名
- 株式会社 壱頁
- 事業内容
-
■ITコンサルティング：Google Workspace（TM）導入支援（操作サポート、管理者向けサポート、活用セミナー、Webサイト制作等）
■消費者志向のコンテンツ制作・監修：Webサイト、ブログ、メルマガ、冊子ほか
■消費者教育セミナー：ネットリテラシー、スマホ・SNS・ネットを中心とした消費者問題と安全な使い方など
- 職種
- ITコンサルタント、ライター、消費生活アドバイザー
- 資格
-
消費生活アドバイザー
消費生活相談員資格（国家資格）
- 住所
-
〒151-0053
東京都 渋谷区代々木1-30-15 天翔代々木ビル5F
- 電話
-
03-3320-1717
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土・日曜、祝日
- ホームページ
- https://1page.co.jp/
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株式会社 壱頁
担当常山あかね（つねやまあかね）