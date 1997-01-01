お客さま一人一人のライフプランの悩みを解決に導くプロ
大柴直利（おおしばなおとし） ／ 損害保険トータルプランナー
大柴損害保険サービス
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プロフィール
損害保険トータルプランナー ／ 大柴直利プロの一番の強み
自動車保険に特化した損害保険サービスを個人・法人向けに提案
2級ガソリン自動車整備士の資格を生かし、個人向けの車両保険、火災保険、傷害保険、賠償保険や、法人向けの賠償責任保険、労災あんしん保険などのサービスを提案し、不安を抱えるお客さまに寄り添い、提案を行う
経歴
1978年3月～1986年3月 学生服メーカーに勤務
1987年9月 日本損害保険協会普通資格取得
1988年5月～1993年11月 自動車修理工場に勤務
1989年3月 日本損害保険協会上級資格取得
1991年5月 二級ガソリン自動車整備士取得
1994年1月 日新火災海上保険株式会社研修生として勤務
1994年6月 日本損害保険協会特級（一般）資格取得
1997年1月 日本損害保険協会代理店「大柴損害保険サービス」を開業
2014年6月 損害保険トータルプランナー取得
徳島県損害保険代理業協会正会員
正会員番号 28A0437
DATA
- 氏名
- 大柴直利（おおしばなおとし）
- 屋号
- 大柴損害保険サービス
- 事業内容
- 日新火災海上保険（株）代理店
- 職種
- 損害保険トータルプランナー
- 資格
-
◆日本損害保険協会普通資格
◆日本損害保険協会上級資格
◆日本損害保険協会特級（一般）資格
◆損害保険トータルプランナー
◆二級ガソリン自動車整備士
- 住所
-
〒772-0016
徳島県 鳴門市撫養町林崎字北殿町31-2
- 電話
-
088-678-8100
- 営業時間
- 9：00～17：00
- 定休日
- 日・祝
- ホームページ
- http://oshiba-sonpo.com/
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