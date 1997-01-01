損害保険トータルプランナー ／ 大柴直利プロの一番の強み

自動車保険に特化した損害保険サービスを個人・法人向けに提案

2級ガソリン自動車整備士の資格を生かし、個人向けの車両保険、火災保険、傷害保険、賠償保険や、法人向けの賠償責任保険、労災あんしん保険などのサービスを提案し、不安を抱えるお客さまに寄り添い、提案を行う