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行政書士満村事務所

満村哲司プロは四国放送が厳正なる審査をしたマイベストプロ徳島の登録専門家です

相続人が増えて権利関係が複雑になった問題に粘り強く対応

フットワークの軽さ、平均処理時間1カ月のスピーディーさで、希望に則した遺産分割に導きます。相続登記の義務化にも対応しており、相続人が増えて権利関係が複雑化した案件の手続きもサポートします。

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権利関係が複雑な相続の手続き、法的効力を備えた遺言書の作成を誠実・正確にサポート

相続手続き、遺言公正証書の作成をサポートするプロ

マイベストプロ徳島による取材記事

資格

行政書士

事業者情報

氏名
満村哲司（みつむらてつじ）
職種
行政書士
行政書士
事務所名
行政書士満村事務所
事業内容
遺言公正証書作成サポート
相続人調査、相続図作成、遺産分割協議書作成、相続財産調査
金融機関解約手続
成年後見
農地転用、開発許可
一般貨物自動車運送事業経営許可
在留資格申請
住所
〒770-0937
徳島県徳島市富田橋2丁目52番地富田橋アビタシオン201
地図を見る
受付時間
9:00～18:00
ホームページ
https://www.souzoku-yuigonn.jp/

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