相続人が増えて権利関係が複雑になった問題に粘り強く対応
フットワークの軽さ、平均処理時間1カ月のスピーディーさで、希望に則した遺産分割に導きます。相続登記の義務化にも対応しており、相続人が増えて権利関係が複雑化した案件の手続きもサポートします。
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権利関係が複雑な相続の手続き、法的効力を備えた遺言書の作成を誠実・正確にサポート
相続手続き、遺言公正証書の作成をサポートするプロ
マイベストプロ徳島による取材記事
資格
行政書士
事業者情報
- 氏名
- 満村哲司（みつむらてつじ）
- 職種
-
行政書士
行政書士
- 事務所名
- 行政書士満村事務所
- 事業内容
- 遺言公正証書作成サポート
相続人調査、相続図作成、遺産分割協議書作成、相続財産調査
金融機関解約手続
成年後見
農地転用、開発許可
一般貨物自動車運送事業経営許可
在留資格申請
- 住所
-
〒770-0937
徳島県徳島市富田橋2丁目52番地富田橋アビタシオン201
- 受付時間
- 9:00～18:00
- ホームページ
- https://www.souzoku-yuigonn.jp/
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