100年続く建築・土木資材の総合商社の4代目代表
株式会社佐川商店
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プロフィール
建築業 ／ 佐川浩一プロの一番の強み
大正時代創業の長寿企業！産業資材を地域企業に安定的に供給
建築資材・金物・配管資材・足場等、幅広い品を揃え、地域の建設業者のパートナーとなり地域社会づくりに貢献しています。100年以上続く老舗企業で、安定性と成長性の高さが自慢です。人材採用にも積極的です。
経歴
1961年1月19日生まれ
上智大学卒業後、建設資材販売会社に入社。3 年ほど勤務後、株式会社佐川商店入社。
4 代目代表取締役に就任、 現在に至る。
実績
＜主な取引先＞
官公庁 （宮内庁、栃木県、福島県、那須塩原市等）
地元建設関連業者 （栃木県、福島県等）
近隣の大手工場各社 （ブリヂストン、グリコ等）
大手ゼネコン各社 （鹿島建設、大成建設、大林組、竹中工務店等）
ハウスメーカー各社 （セキスイハイム、一条工務店、タマホーム、アイフルホーム等）
（順不同 敬称略）
DATA
- 氏名
- 佐川浩一（さがわこういち）
- 会社名
- 株式会社佐川商店
- 事業内容
-
建設資材の販売
鋼材の販売
足場工事
- 取扱分野
-
建築金物、土木建築資材、機械、仮設資材、セメント、鉄鋼、ボルト、ワイヤー、
エクステリア、コンクリート、配管、住宅設備、電動工具、刃物等の販売、
鉄板、鉄骨等の販売、足場工事、足場部材のリース
- 職種
- 建築・土木資材業
- 住所
-
〒325-0057
栃木県 那須塩原市黒磯幸町6-23
- 電話
-
0287-62-1611
- 営業時間
- 9：00～18：00
- 定休日
- 土曜日・日曜日
- ホームページ
- http://www.sagawa-shoten.com
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担当佐川浩一（さがわこういち）