建築業 ／ 佐川浩一プロの一番の強み

大正時代創業の長寿企業！産業資材を地域企業に安定的に供給

建築資材・金物・配管資材・足場等、幅広い品を揃え、地域の建設業者のパートナーとなり地域社会づくりに貢献しています。100年以上続く老舗企業で、安定性と成長性の高さが自慢です。人材採用にも積極的です。