プロフィール

宇都宮市及び近郊の土地、建物の賃貸・売買に実績のある地元密着型の不動産会社。一般廃棄物収集運搬業の正規事業者であり、退去時等の不用品処理も適正に行う。土日祝日、夜間も対応し、安価な料金と好評。

経歴

長年、不動産会社、ゼネコンで、ビルやマンションの営業、管理の仕事に従事。ゼネコンに勤務する傍ら、新築マンションへの入居者募集業務を扱う不動産会社として、平成6年、有限会社ハウスステーション設立。平成12年、現在地に本店を移転し、ハウスステーションに専念。平成20年、宇都宮市の事業系ゴミ有料化に伴い、一般廃棄物収集運搬業許可を得て当該事業開始。平成24年から、粗大ゴミや不用品の処理、遺品整理などを行う「すてっぺ隊」を展開。

