不用品回収までカバーする住み替えの専門家
有限会社ハウスステーション
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お問い合わせ
- 028-635-6616
プロフィール
不動産業 ／ 齋藤孝夫プロの一番の強み
新居探しから退去時の不用品処理まで一括してサポート
宇都宮市及び近郊の土地、建物の賃貸・売買に実績のある地元密着型の不動産会社。一般廃棄物収集運搬業の正規事業者であり、退去時等の不用品処理も適正に行う。土日祝日、夜間も対応し、安価な料金と好評。
経歴
長年、不動産会社、ゼネコンで、ビルやマンションの営業、管理の仕事に従事。ゼネコンに勤務する傍ら、新築マンションへの入居者募集業務を扱う不動産会社として、平成6年、有限会社ハウスステーション設立。平成12年、現在地に本店を移転し、ハウスステーションに専念。平成20年、宇都宮市の事業系ゴミ有料化に伴い、一般廃棄物収集運搬業許可を得て当該事業開始。平成24年から、粗大ゴミや不用品の処理、遺品整理などを行う「すてっぺ隊」を展開。
実績
（社）栃木県宅地建物取引業協会員
全国宅地建物取引業保証協会 栃木本部会員
首都圏公正取引協議会 加盟事業者
DATA
- 氏名
- 齋藤孝夫（さいとうたかお）
- 会社名
- 有限会社ハウスステーション
- 事業内容
-
不動産業（売買、賃貸）
粗大ゴミ・廃品・不用品・資源の収集及び運搬
一般廃棄物収集運搬
- 取扱分野
-
■ 不動産業～宇都宮市内及び近郊の土地、建物の賃貸、管理、売買
■ 廃棄物処理～宇都宮市の一般廃棄物収集運搬業の許可を得て、事業系ゴミの収集、運搬
■ すてっぺ隊～粗大ゴミ・廃品・不用品・資源の収集、運搬
遺品整理、倉庫・車庫の解体、
ハウスクリーング、家具の移動、草刈り・剪定など
- 特徴
- 宇都宮市内及び近郊の土地、建物の売買、賃貸の仲介業を営む傍ら、引っ越しの際などに出る粗大ゴミ、不用品や廃品の回収を行っています。新居探しから退去の際の後始末まで一貫してサポートできます。
- 職種
-
不動産業
一般廃棄物収集運搬業
- 住所
-
〒321-0954
栃木県 宇都宮市元今泉3-20-32 幸栄コーポ2
- 電話
-
028-635-6616
- 営業時間
- 9:00～17:00
- 定休日
- 日曜日（すてっぺ隊は営業）
- ホームページ
- http://house-st.co.jp/
- 料金
-
【すてっぺ隊】
お気軽片付けパック（軽トラック） 15,000円＋税
1部屋片付けパック（2トンロングトラック1/2台分） 36,000円＋税
2部屋片付けパック（2トンロングトラック1台分） 72,000円＋税
■ 品目別の回収料（下記回収料に車両費3,150円＋税がプラスしてかかります）
ベッド用マットレス（シングル） 3,000円＋税
洗濯機 4,520円＋税
冷蔵庫（170ℓ以下） 5,780円＋税 など
☆詳しくはこちらをご覧ください。
http://suteppe.jp/price
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担当齋藤孝夫（さいとうたかお）