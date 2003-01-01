塾講師 ／ 安藤容子プロの一番の強み

生徒一人一人に合わせた個別授業で成績UPと志望校合格を目指す

1回1時間程度、週2回の集中学習で部活との両立も可能。代ゼミの映像授業と、講師の個別数学問題演習授業で自分で考える力が養われ、成績向上へ。常に生徒と保護者に寄り添い、先を見据えた学習を行います。