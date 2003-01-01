成績アップにつながる数学重視理数系個別指導のプロ
SINSEI ACADEMY 株式会社
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プロフィール
塾講師 ／ 安藤容子プロの一番の強み
生徒一人一人に合わせた個別授業で成績UPと志望校合格を目指す
1回1時間程度、週2回の集中学習で部活との両立も可能。代ゼミの映像授業と、講師の個別数学問題演習授業で自分で考える力が養われ、成績向上へ。常に生徒と保護者に寄り添い、先を見据えた学習を行います。
経歴
1999年3月 静岡県立韮山高等学校 卒業
2003年3月 慶應義塾大学 理工学部 卒業
新日鉄ソリューション株式会社（現・日鉄ソリューション）入社
システムエンジニアとして勤務し、その後大手塾講師・家庭教師など塾関係に従事
2018年1月 SINSEI ACADEMY株式会社設立
代ゼミサテライン予備校 シンセイ・アカデミー・伊豆長岡校 開校
実績
2019年3月 順天堂大学保健看護学部等 合格
2020年3月 上智大学・山梨県立大学・日本大学 合格
（2020年の受験生は2名おり、2名とも合格）
数学・英語 学年順位10番以内に入ったことがある塾生数名あり
数学の苦手な塾生も偏差値15程度アップ
物理が苦手な塾生も偏差値アップ
DATA
- 氏名
- 安藤容子（あんどうようこ）
- 会社名
- SINSEI ACADEMY 株式会社
- 事業内容
-
高校生を対象とした塾
・大学受験に向けて全教科対応の代々木ゼミナールの映像授業
・シンセイ・アカデミーの講師が個別に数学を教える問題演習授業
2020年6月より、在宅高校生コース、在宅中学生コース（数学）を新設（オンラインによる個別授業）
- 専門分野
- 数学を中心とする理数科目
- 特徴
-
部活動を行う生徒でも集中できる、映像30分＋数学の問題演習30分の短時間集中型授業が特徴です。問題演習授業では塾生の“考える力”を養います。
一人の講師が生徒一人一人の理解度を把握し、無駄なく数学の力を伸ばしていきます。
- 職種
-
塾講師
学習塾・塾
資格講座・スクール
- 住所
-
〒410-2114
静岡県 伊豆の国市南條748-1 2F
- 電話
-
055-957-0112
- 営業時間
- 平日 17:30〜22:00（長期休み等は変更あり）
- 定休日
- 土・日曜
- ホームページ
- https://sinseiacademy.com/
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