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  5. 大澄力
大澄力

浜松密着の塗装・リフォームのプロ

大澄力（おおすみちから）

株式会社オオスミ建装

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大澄力プロの一番の強み

半径2.5kmを中心にした徹底的なお客様対応が強み

顔の見える塗装会社として、会社から半径2.5kmのお客様を中心に対応。問い合わせを受ければすぐに駆けつけられるフットワークや柔軟な対応ができます。

DATA

氏名
大澄力（おおすみちから）
会社名
株式会社オオスミ建装
事業内容
外壁塗装・リフォーム
専門分野
外壁塗装
屋根工事
防水塗装
雨漏り補修工事
外壁総合改修工事
資格
国家資格：職業訓練指導員、一級塗装技能士
民間資格：雨漏り診断士、サイディング診断士、白アリ認定施工士
住所
〒435-0043
静岡県 浜松市東区宮竹町149-4
電話
0120-00-1486
営業時間
8:00〜19:00
定休日
なし
ホームページ
https://oosumi-kensou.jp/
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