浜松密着の塗装・リフォームのプロ
株式会社オオスミ建装
- お電話での
お問い合わせ
- 0120-00-1486
プロフィール
大澄力プロの一番の強み
半径2.5kmを中心にした徹底的なお客様対応が強み
顔の見える塗装会社として、会社から半径2.5kmのお客様を中心に対応。問い合わせを受ければすぐに駆けつけられるフットワークや柔軟な対応ができます。
DATA
- 氏名
- 大澄力（おおすみちから）
- 会社名
- 株式会社オオスミ建装
- 事業内容
- 外壁塗装・リフォーム
- 専門分野
-
外壁塗装
屋根工事
防水塗装
雨漏り補修工事
外壁総合改修工事
- 資格
-
国家資格：職業訓練指導員、一級塗装技能士
民間資格：雨漏り診断士、サイディング診断士、白アリ認定施工士
- 住所
-
〒435-0043
静岡県 浜松市東区宮竹町149-4
- 電話
-
0120-00-1486
- 営業時間
- 8:00〜19:00
- 定休日
- なし
- ホームページ
- https://oosumi-kensou.jp/
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株式会社オオスミ建装
担当大澄力（おおすみちから）