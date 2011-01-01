専門性・特殊性が高いご提案を得意とする税務のプロ
税理士事務所AOYAGI
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プロフィール
税理士 ／ 青柳貴プロの一番の強み
経営状況に応じた適切なご提案。提案業務に特に強みがあります。
豊富な経験に基づく、税務・財務のご提案は勿論、資金調達を含めた財務・キャッシュフロー改善や個人事業の法人化による節税、組織再編など、よりプロフェッショナルな相談に対する税務のご提案を得意としています。
経歴
■（2011年～）中村慈美税理士事務所 スタッフ
■（2014年～）あいわ税理士法人 マネージャー
■（2018年～）税理士法人Bridge 役員（静岡事務所 所長）
■（2020年～）税理士事務所AOYAGI 代表
実績
・税務顧問（中小企業～上場企業）、IPO支援、税務DD、株価算定、M&A支援
DATA
- 氏名
- 青柳貴（あおやぎたかし）
- 会社名
- 税理士事務所AOYAGI
- 事業内容
- 税務顧問、資金調達支援、会社設立支援
- 専門分野
- 経営コンサルティング
- 特徴
- 経営状況に応じた適切な税務のご提案のほか、株式交換によるスムーズな事業継承や、会社分割（事業譲渡）によるトータル納税額の減額、相続税対策など、よりプロフェッショナルな税務相談に対するご提案が得意。
- 職種
- 税理士
- 資格
- 税理士
- 住所
-
〒420-0857
静岡県 静岡市葵区御幸町3番地の21 ペガサート3階304
- 電話
-
054-272-7222
- 営業時間
- 9：30～18：00
- 定休日
- 土日祝
- ホームページ
- https://www.blue-beat.co.jp/
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