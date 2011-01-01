プロフィール

経歴

■（2011年～）中村慈美税理士事務所 スタッフ

■（2014年～）あいわ税理士法人 マネージャー

■（2018年～）税理士法人Bridge 役員（静岡事務所 所長）

■（2020年～）税理士事務所AOYAGI 代表

