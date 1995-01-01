行政手続きやHACCP導入などを気軽に相談できるプロ
昌直行政書士事務所
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プロフィール
行政書士 ／ 谷昌直プロの一番の強み
飲食店支援や自動車関係の申請手続きを丁寧にサポ－ト
地域に根差した行政書士として、飲食店での勤務経験をいかしたHACCP導入支援や、自動車保有関連の手続きにもワンストップで対応。許認可申請や遺言・相続など個人の書類作成も気軽に相談ください。
経歴
1995年 滋賀県守山市立明富中学校 卒業
1999年 滋賀県立国際情報高等学校 卒業
飲食店、販売業、製造業、品質管理業を経験
2018年 行政書士試験 合格
2019年 行政書士事務所 開業
2019年 申請取次行政書士資格取得
2019年 成年後見サポート研修終了（一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員）
DATA
- 氏名
- 谷昌直（たにまさなお）
- 事務所名
- 昌直行政書士事務所
- 事業内容
-
■自動車関係
自動車登録（名義変更・番号変更）、車庫証明
■事業・許認可関係
古物商許可申請、飲食業営業許可申請、個人事業主記帳代行、飲食店 HACCP導入支援、小規模事業者持続化補助金
■遺言・相続関係
相続関係図作成、遺産分割協議書作成、法定相続情報一覧図作成
■外国人入管関係
在留期間更新許可申請、在留資格取得許可申請、永住許可申請、帰化申請
※上記以外の業務については、別途ご相談ください。
※交通費、宿泊費等は実費請求致します。
- 職種
- 行政書士
- 資格
- 行政書士
- 住所
-
〒524-0102
滋賀県 守山市水保町1404-10
- 電話
-
077-532-3815
不在時は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
- 営業時間
- 9:00～18:00
- 定休日
- 土曜日・日曜日・祝日 (事前連絡で休日対応も可能ですのでご相談ください)
- ホームページ
- http://officetn.starfree.jp/
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