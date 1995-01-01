行政書士 ／ 谷昌直プロの一番の強み

飲食店支援や自動車関係の申請手続きを丁寧にサポ－ト

地域に根差した行政書士として、飲食店での勤務経験をいかしたHACCP導入支援や、自動車保有関連の手続きにもワンストップで対応。許認可申請や遺言・相続など個人の書類作成も気軽に相談ください。