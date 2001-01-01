全国各地で幅広いジャンルの絵画展覧会を企画運営するプロ
株式会社晶（あき）
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プロフィール
展覧会企画運営 ／ 加藤晶子プロの一番の強み
厳選した“幸せな気持ちになれる”絵の展覧会を開催
全国の寺社仏閣やガーデンなどで絵画の展覧会を企画運営。日本画から漫画まで幅広く取り扱い、作家も会場も自ら厳選。自分が好きであることを前提に、見る者が明るい気持ちになれる作品の展覧会を開催している。
経歴
1978年、長崎県島原市生まれ。小学校4年生の時に西陣織の特集番組をテレビで見たことをきっかけに織物職人になることを決意。京都芸術短期大学（現 京都造形芸術大学）の染織テキスタイルコースに進学。卒業後、株式会社川島織物（現 株式会社川島織物セルコン）にて力織機紋織職人として勤務しながら、染織・羊毛フェルト作家として活動。
退職後、2012年、滋賀県の大津丸屋町商店街に画廊「ギャルリーオー」を開廊。2016年、びわ湖大津館イングリッシュガーデン内に移転。2020年、法人化し、株式会社晶を設立。
実績
2017年～2019年 全国巡回展 小島功生誕90年記念事業
小島功展～現代の浮世絵師と呼ばれた男～
2019年 絵本作家デビュー15周年記念展
谷口智則～絵本の世界～
漫画家による仏の世界展
（第15回目会場）/瀬口 忍 展
2020年 画業35周年記念 渡辺美香子色鉛筆画＆版画展
～こころのままに おだやかに～
2021年 あしべゆうほ画業50周年記念 原画展
～夢の世界 幻想の軌跡～
DATA
- 氏名
- 加藤晶子（かとうあきこ）
- 会社名
- 株式会社晶（あき）
- 事業内容
- 展覧会企画運営、絵画販売
- 特徴
-
取扱いジャンル：日本画、イラストなど
過去の展覧会開催地：青森県、山形県、富山県、福井県、滋賀県、京都府、兵庫県、岡山県、徳島県、香川県、山口県、佐賀県、長崎県
過去の会場：びわ湖大津館イングリッシュガーデン内、ガーデンミュージアム比叡、総本山三井寺、滋賀縣護国神社など
- 職種
- 展覧会企画運営、絵画販売
- 資格
- 古物商・美術品商
- 住所
-
〒520-0806
滋賀県 大津市打出浜2-1 コラボ21BizBaseコラボ21「B1」
- 電話
-
080-5706-2331
（ギャルリーオー）
受付時間内にお電話もしくはメール（24時間可能）にてお問合せください。
feltart2001@ybb.ne.jp
- 受付時間
- 9時～18時
- 定休日
- 不定期
- ホームページ
- https://gallery-o.net/
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