介護と建築の知識を兼ね備えた介護リフォームの専門家
リクシルリフォームショップ東松山
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プロフィール
西川敏行プロの一番の強み
介護と建築の知識を用いたリフォームで、暮らしやすい住居を実現
リフォームとは生活改善提案。ヒアリングからリフォームの提案、施工までを一貫し、より豊かな生活を可能に。高齢者とケアする側の要望に対して、介護の知識を生かし、将来を見据えた介護リフォームで応える。
経歴
建築関係の会社勤務を経て、独立。
平成5年 ビバハウス設立
平成7年 有限会社ビバハウス設立
平成19年 株式会社に社名変更
実績
平成19年 全国、夢を託せるリフォーム会社84で最高評価受賞
平成27年 国土交通省 住宅リフォーム事業団体認定
平成28年 東松山市エコタウン応援団企業認定
平成28年 経済産業省 先進液リフォーム事業者認定
平成28年 リクシルリフォームショップ認定
DATA
- 氏名
- 西川敏行（にしかわとしゆき）
- 会社名
- リクシルリフォームショップ東松山
- 事業内容
-
リフォームメニュー
・介護リフォーム
・水廻りリフォーム
・内装リフォーム
・増改築リフォーム
・外装/窓リフォーム
・外構リフォーム
- 職種
- 代表取締役社長
- 住所
-
〒355-0017
埼玉県 東松山市松葉町3-15-20
- 電話
-
0120-427-102
- 営業時間
- 8:30～17:30
- 定休日
- 火曜日
- ホームページ
- https://www.vivahouse.co.jp/
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