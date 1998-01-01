プロフィール

護衛の現場で身に付けた生き残るためのサバイバル術、ローコンバットを創始者自らが指導。敵と状況をコントロールして、目の前の危険を制圧するプロの実戦的メソッドを、一般と現場経験者の双方に提供する。

経歴

1998～カリ（免許皆伝／師範7段）

1998～ムエタイ（インストラクターライセンス取得）

1999〜カンフー・太極拳

2001〜ジークンドー・エスクレマ・グラップリング(寝技)

2002〜蟷螂拳・クンタオ・シラット

2003〜剣道

2008〜柔道

2009〜日本古流居合

2009～日本柔術（4段取得）

2011～ピストル・ライフル・ショットガン(インストラクターライセンス取得)

2013～韓国剣術・クンドー（初段）

2015～BJJ（青帯取得）



上記の各種格闘技・武術を習得しながら、セキュリティのプロとして活動。プロの護衛経験と各種格闘技の経験を組み合わせ、実戦的な護身術ローコンバットを生み出す。2008年、埼玉にRaw Combat Internationalを開設。日本のほか、母国オーストラリア、ヨーロッパ、アメリカなど世界中で指導を行う。

