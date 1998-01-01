世界有数の実戦的護身術「ローコンバット」創始者
LUKEHOLLOWAY（るうくほろうぇい） ／ 護身術指導者
Raw Combat International
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プロフィール
護身術指導者 ／ LUKEHOLLOWAYプロの一番の強み
護衛のプロが編み出した実戦に役立つ“攻め”の護身術
護衛の現場で身に付けた生き残るためのサバイバル術、ローコンバットを創始者自らが指導。敵と状況をコントロールして、目の前の危険を制圧するプロの実戦的メソッドを、一般と現場経験者の双方に提供する。
経歴
1998～カリ（免許皆伝／師範7段）
1998～ムエタイ（インストラクターライセンス取得）
1999〜カンフー・太極拳
2001〜ジークンドー・エスクレマ・グラップリング(寝技)
2002〜蟷螂拳・クンタオ・シラット
2003〜剣道
2008〜柔道
2009〜日本古流居合
2009～日本柔術（4段取得）
2011～ピストル・ライフル・ショットガン(インストラクターライセンス取得)
2013～韓国剣術・クンドー（初段）
2015～BJJ（青帯取得）
上記の各種格闘技・武術を習得しながら、セキュリティのプロとして活動。プロの護衛経験と各種格闘技の経験を組み合わせ、実戦的な護身術ローコンバットを生み出す。2008年、埼玉にRaw Combat Internationalを開設。日本のほか、母国オーストラリア、ヨーロッパ、アメリカなど世界中で指導を行う。
実績
日本、オーストラリア、カナダ、アメリカ、ブラジル、ヨーロッパ各地にてローコンバットを指導。警察や軍などのセキュリティ機関からの要請を受け、プロ向けのローコンバットセミナーも多数開催する。日本には埼玉本部のほか、千葉、名古屋、神戸、大阪、福岡、熊本の7か所に支部を設けている。
DATA
- 氏名
- LUKEHOLLOWAY（るうくほろうぇい）
- 屋号
- Raw Combat International
- 取扱分野
-
■ 世界各国でローコンバットのメソッドを指導
■ 世界の警察、軍、セキュリティ関連のプロへのセミナーを実施
■ YouTube「ローコンバット」の運営
- 職種
- 世界有数の実戦的護身術ローコンバットの創始者／指導者
- 資格
-
▽国際資格
・NRA Pistol Instructor 全米ライフル協会 ピストルインストラクター
・NRA Riffle Instructor 全米ライフル協会 ライフルインストラクター
・NRA Shotgun Instructor 全米ライフル協会 ショットガンインストラクター
・NRA Range Safety Officer 全米ライフル協会 射撃場管理者
・Tactical Driving Instructor (CTT-CBC)特殊自動車運転指導員
・(RCB) Police Baton Instructor 逮捕術（警棒）指導員
・Handcuffing Instructor 逮捕術（手錠）指導員
・Tactical Firearms Instructor (Specialising in Law Enforcement Training) 特別法務執行者銃器指導員
・C.C.W. (pistol) Instructor (concealed carry weapon) 拳銃隠匿技術指導員
▽オーストラリア政府公認資格
・NCAS（National Coaching Accreditation Scheme）国際スポーツ指導員
・Cert 4 Training & Assessment 国際スポーツトレーニング評価員（レベル4）
・Cert 4 Security & Risk Management セキュリティ＆リスクマネジメント担当者（レベル4）
・Cert 3 Investigative Services 調査員（レベル3）
・Cert 4 Government Investigations 政府機関調査員（レベル4）
・Cert 4 Occupational Health & Safety 安全衛生管理員（レベル4）
・Cert 4 Government Security 政府施設警備員（レベル4）
▽武術資格
・「KRU level」certificate from the Thai government タイ政府公認ムエタイ指導者
・International Instructor for Filipino Combatives Global フィリピン戦術 国際指導員
・グムド韓国剣道初段
・柔術4段
- 住所
-
〒330-0854
埼玉県 さいたま市大宮区桜木町2-300 桜ビル2F
- 受付時間
- 10:00～16:00
- 定休日
- 土・日・祝
- Eメール
- info@raw-combat-japan.com
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