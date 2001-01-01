プロフィール

海外居住体験を有し大学の英語教育に携わる講師が在籍。Phonics（英語学習法）やRaz-Kids（デジタル副教材）など英語圏で一般的なシステムを導入。才能や個性をグローバルに発揮できる人材を育成。

経歴

1947年 福岡県生まれ。10歳のころドミニカ共和国に移住。14歳で日本に帰国。

1967年 福岡県立東筑高等学校卒業。

1968年 神戸市外国語大学イスパニア学科入学。

1976年（株）イングリッシュ企画に就職。

1983年（株）イングリッシュ企画退職。

「PLATON C.A.I」ならびに「プラトン英数学院」を設立。教育用ソフトの開発を始める。

1989年 プラトン英数学院を友人に譲渡して渡米。

1990年 オレゴン大学大学院教育工学部に入学。

1992年 マリスト高校にて日本語教諭。

1994年 オレゴン大学芸術学部でマルチメディアの兼任講師。

米国アップルコンピュータ社からの要請で東京でのカンファレンスに参加。

1999年（株）AltaIdeaをスタート。オリジナルソフト開発。

2003年 明治大学 経営学部ビジネス英語兼任講師。

2010年 NINTENDO DS用のJ-Phonics関連ソフト「みにつくえいごでGO」としてマイスターヒーロ社と共同制作

2011年 UNILEN (UNIversity Lecturers E-learning Network)を結成。

2012年 川越市にてPlanet Media Lab (PML)の事務所開設。

2015年 つきのわ駅前に「PMLアカデミー英語＆プログラミング教室」を開設。

2017年 PMLアカデミー 駅前英語教室を一般社団法人化。

