世界に通用するグロバーリストを育てる英語とIT教育の専門家
一般社団法人プラネットメディア研究所（PMLアカデミー英語＆プログラミング教室）
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プロフィール
学習塾経営 ／ 峯慎一プロの一番の強み
実践英語で才能や個性をグローバルに発揮できる人材育成に強み
海外居住体験を有し大学の英語教育に携わる講師が在籍。Phonics（英語学習法）やRaz-Kids（デジタル副教材）など英語圏で一般的なシステムを導入。才能や個性をグローバルに発揮できる人材を育成。
経歴
1947年 福岡県生まれ。10歳のころドミニカ共和国に移住。14歳で日本に帰国。
1967年 福岡県立東筑高等学校卒業。
1968年 神戸市外国語大学イスパニア学科入学。
1976年（株）イングリッシュ企画に就職。
1983年（株）イングリッシュ企画退職。
「PLATON C.A.I」ならびに「プラトン英数学院」を設立。教育用ソフトの開発を始める。
1989年 プラトン英数学院を友人に譲渡して渡米。
1990年 オレゴン大学大学院教育工学部に入学。
1992年 マリスト高校にて日本語教諭。
1994年 オレゴン大学芸術学部でマルチメディアの兼任講師。
米国アップルコンピュータ社からの要請で東京でのカンファレンスに参加。
1999年（株）AltaIdeaをスタート。オリジナルソフト開発。
2003年 明治大学 経営学部ビジネス英語兼任講師。
2010年 NINTENDO DS用のJ-Phonics関連ソフト「みにつくえいごでGO」としてマイスターヒーロ社と共同制作
2011年 UNILEN (UNIversity Lecturers E-learning Network)を結成。
2012年 川越市にてPlanet Media Lab (PML)の事務所開設。
2015年 つきのわ駅前に「PMLアカデミー英語＆プログラミング教室」を開設。
2017年 PMLアカデミー 駅前英語教室を一般社団法人化。
実績
◆TOEIC WEB対応テキスト・PC用アプリケーションの「E-Ticket!」を開発・販売。（明大、東洋大、創価大、早稲田大、首都大学東京、武蔵大学、関東学院大学、長崎県立シーボルト大学、日本獣医生命科学大学、法政大、神奈川大、東洋英和女学院大学などで導入）
◆2013年11月 逗子市ロータリークラブでの講演ほか、教育・マルチメディア関連の講演多数
◆「大学院‘93」（アルク）、「Mac Fan」（毎日コミュニケーションズ社）、「UNDO」（アスキー）、「ドット・PC」（同）、「eふれあい幼稚園」（PHP研究所）などに執筆や連載コラム多数掲載。
◆著書「この気持ち、英語で言えますか?」（2003年、主婦の友社）
DATA
- 氏名
- 峯慎一（みねしんいち）
- 会社名
- 一般社団法人プラネットメディア研究所（PMLアカデミー英語＆プログラミング教室）
- 事業内容
-
■ 英語教育、プログラミング教育の研究・実践
■ 教育用ソフトの開発・販売
- 職種
- 学習塾経営
- 住所
-
〒355-0815
埼玉県 比企郡滑川町月の輪3-14-7
- 電話
-
0493-53-4839
080-3020-1338（直通）
不在時、授業中は折り返しますのでメッセージを残して下さい。
- 営業時間
- 15:00～20:00
- 定休日
- 日曜・祝日
- ホームページ
- https://pml-academy.com/sun/
- 【料金】
-
◆児童英語：1回45分／週2回（月8回）の一例
月謝 10,000円
教材費 12,000円（年間）
※週1回90分、月4回もあります。曜日・時間は応相談。
※オンライン授業もあります。
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担当峯慎一（みねしんいち）