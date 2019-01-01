スマホやネット環境の困りごとに応えるYouTuber
元携帯ショップ店員のスガワラ
プロフィール
YouTuber ／ 菅原赳大プロの一番の強み
携帯ショップ店員の経験からスマホ・ネットの見直しを動画で伝授
大手キャリアの携帯ショップでの販売経験をもとに、スマホ・ネットの悩みに対する解決法を提案するYouTubeチャンネルが評判。業界のトレンドに詳しく、特に格安SIMやWi-Fi、光回線に精通。
経歴
学生時代から、ブログ「たびやしゃ」を運営
2019年～2021年 大手キャリア携帯ショップで販売員として勤務
2020年5月 YouTubeチャンネル開設（現名称「元携帯ショップ店員のスガワラ」）
会社員として働きながら、運営を行う。チャンネル登録者数2460人（2022年3月末日時点）
DATA
- 氏名
- 菅原赳大（すがわらたけひろ）
- 屋号
- 元携帯ショップ店員のスガワラ
- 事業内容
- YouTubeチャンネル「元携帯ショップ店員のスガワラ」の運営。格安SIMやWi-Fi、光回線などの情報発信を行う。
- 職種
- スマホ・通信関連に強いYouTuber
- 住所
- 埼玉県 さいたま市見沼区
- 営業時間
- 不定期更新