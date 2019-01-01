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菅原赳大

スマホやネット環境の困りごとに応えるYouTuber

菅原赳大（すがわらたけひろ） ／ YouTuber

元携帯ショップ店員のスガワラ

プロフィール

菅原赳大プロの写真

YouTuber ／ 菅原赳大プロの一番の強み

携帯ショップ店員の経験からスマホ・ネットの見直しを動画で伝授

大手キャリアの携帯ショップでの販売経験をもとに、スマホ・ネットの悩みに対する解決法を提案するYouTubeチャンネルが評判。業界のトレンドに詳しく、特に格安SIMやWi-Fi、光回線に精通。

経歴

学生時代から、ブログ「たびやしゃ」を運営
2019年～2021年　大手キャリア携帯ショップで販売員として勤務
2020年5月　YouTubeチャンネル開設（現名称「元携帯ショップ店員のスガワラ」）
会社員として働きながら、運営を行う。チャンネル登録者数2460人（2022年3月末日時点）

DATA

氏名
菅原赳大（すがわらたけひろ）
屋号
元携帯ショップ店員のスガワラ
事業内容
YouTubeチャンネル「元携帯ショップ店員のスガワラ」の運営。格安SIMやWi-Fi、光回線などの情報発信を行う。
職種
スマホ・通信関連に強いYouTuber
住所
埼玉県 さいたま市見沼区
営業時間
不定期更新
ホームページ
https://www.youtube.com/channel/UCm3PHUoGhtKHiohN4tL78sg/featured
ブログ
https://www.tabiyasha.jp/
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菅原赳大

元携帯ショップ店員のスガワラ

担当菅原赳大（すがわらたけひろ）

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