マイベストプロ佐賀
  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ佐賀
  3. 佐賀の美容・健康
  4. 佐賀のネイル・マツエク
  5. 平田理恵
平田理恵

ネイルやフラワーの楽しさを伝えるプロ

平田理恵（ひらたりえ） ／ ネイリスト

ネイル＆フラワーサロン～Ri・hiro～

お電話での
お問い合わせ
090-3415-7292

プロフィール

平田理恵プロの写真

ネイリスト ／ 平田理恵プロの一番の強み

施術と指導の両面からネイルやフラワーの楽しさを伝える

時代に合わせて変わるトレンドや新しい技術も素早くキャッチし、常に学び続ける姿勢を大切に。経験からうまれる細やかな気配りや生徒に寄り添った指導を提供します。

DATA

氏名
平田理恵（ひらたりえ）
会社名
ネイル＆フラワーサロン～Ri・hiro～
事業内容
ネイル・フラワーサロン経営、ネイル・プリザーブドフラワースクール運営
職種
ネイリスト、ネイル講師、プリザーブドフラワー講師
資格
ネイルサロン衛生管理士
JNAジェルネイル技能検定上級
プリザーブドフラワーデザイナー
住所
〒841-0081
佐賀県 鳥栖市萱方町121-8 プレミアム萱方1-102
電話
090-3415-7292
営業時間
9：00～22：00 (土日祝も営業)
ホームページ
https://rihiro722.com/
Share

平田理恵プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ090-3415-7292

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

平田理恵

ネイル＆フラワーサロン～Ri・hiro～

担当平田理恵（ひらたりえ）

地図・アクセス

平田理恵プロのコンテンツ