ネイルやフラワーの楽しさを伝えるプロ
ネイル＆フラワーサロン～Ri・hiro～
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プロフィール
ネイリスト ／ 平田理恵プロの一番の強み
施術と指導の両面からネイルやフラワーの楽しさを伝える
時代に合わせて変わるトレンドや新しい技術も素早くキャッチし、常に学び続ける姿勢を大切に。経験からうまれる細やかな気配りや生徒に寄り添った指導を提供します。
DATA
- 氏名
- 平田理恵（ひらたりえ）
- 会社名
- ネイル＆フラワーサロン～Ri・hiro～
- 事業内容
- ネイル・フラワーサロン経営、ネイル・プリザーブドフラワースクール運営
- 職種
- ネイリスト、ネイル講師、プリザーブドフラワー講師
- 資格
-
ネイルサロン衛生管理士
JNAジェルネイル技能検定上級
プリザーブドフラワーデザイナー
- 住所
-
〒841-0081
佐賀県 鳥栖市萱方町121-8 プレミアム萱方1-102
- 営業時間
- 9：00～22：00 (土日祝も営業)
- ホームページ
- https://rihiro722.com/
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担当平田理恵（ひらたりえ）